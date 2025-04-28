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Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

10:4528/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
AA
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Kuzey Ege'de fırtına etkisini sürdürüyor.
Kuzey Ege'de fırtına etkisini sürdürüyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerindeki hızı 40 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar, Kuzey Ege'deki deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.

Bugün yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada, Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle programdan kaldırıldı.

Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



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