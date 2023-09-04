Çanakkale'de toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam yapıldı.
Belediye meclisinin eylül ayı olağan toplantısı belediye başkanı Ülgür Gökhan başkanlığında yapıldı. Toplantıda mevcut gündem maddeleri ile toplu ulaşım zammı görüşüldü.
Yüzde 41 ila 75 oranında zam yapıldı
Meclisin ikinci oturumunu başkan yardımcısı İrfan Mutluay yönetti.
Artan akaryakıt fiyatları, lastik, yedek parça ve bakımdaki yüksek enflasyon, asgari ücrete bağlı olarak artan personel ücretlerinin neden olarak gösterildiği yeni zamlı tarife ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.
Buna göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla 6 liradan 10 liraya yükseldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücreti de yüzde 75 zamla 2 liradan 3.50 liraya çıktı.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de de zam yapılmıştı
İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. Toplu ulaşımda yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8,78 liradan 13 liraya yükseltmişti.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine yüzde 51,52 zam yapmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ise toplu ulaşım zamlarıyla, tam bileti 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bileti de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseltmişti.