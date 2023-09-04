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CHP yönetimindeki Çanakkale'de toplu ulaşıma zam: Yüzde 41 ile 75 oranında artış yapıldı

CHP yönetimindeki belediyelerde toplu ulaşıma yapılan zamlar kervanına Çanakkale de eklendi. Şehirde toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam yapıldı. Buna göre, şehir içi tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla 6 liradan 10 liraya yükseldi.

23:28 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Çanakkale'de toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam yapıldı.

Çanakkale'de toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam yapıldı.

Belediye meclisinin eylül ayı olağan toplantısı belediye başkanı Ülgür Gökhan başkanlığında yapıldı. Toplantıda mevcut gündem maddeleri ile toplu ulaşım zammı görüşüldü.

Yüzde 41 ila 75 oranında zam yapıldı

Meclisin ikinci oturumunu başkan yardımcısı İrfan Mutluay yönetti.

Artan akaryakıt fiyatları, lastik, yedek parça ve bakımdaki yüksek enflasyon, asgari ücrete bağlı olarak artan personel ücretlerinin neden olarak gösterildiği yeni zamlı tarife ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla 6 liradan 10 liraya yükseldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücreti de yüzde 75 zamla 2 liradan 3.50 liraya çıktı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de de zam yapılmıştı

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 48 oranında zam yaptı. Toplu ulaşımda yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8,78 liradan 13 liraya yükseltmişti.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine yüzde 51,52 zam yapmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise toplu ulaşım zamlarıyla, tam bileti 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bileti de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseltmişti.





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