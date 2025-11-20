Çankırı'da kaybolan 82 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor

Yaylatepesi köyündeki evinden 17 Kasım'da mantar toplamak için çıkan ve geri dönmeyen Behiye Yavuz için başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde devam etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da bölgede incelemelerde bulunarak Bayramören Kaymakamı Hikmet Saka, AFAD İl Müdürü Mehmet Tahir Göktaş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Vali Taşolar, yaptığı açıklamada, çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kastamonu ve Ankara'dan gelen takviye ekiplerle toplam 141 resmi personel, 50 civarında gönüllü ile aramaların sürdüğünü vurgulayan Taşolar, "Şu ana kadar herhangi bir iz ve emare bulunmamakla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Yaklaşık 200'e yakın gönüllü ve resmi personelimiz, onunla birlikte 20'ye yakın aracımız 4 tane dronumuz aktif bir şekilde 24 saat çalışma usulüne göre çalışmamızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda sonuç alacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.





Ekiplerin mantar toplanabilecek alanlarda yoğunlaştığını, Yavuz'un gidebileceği her alanda tarama yapıldığını aktaran Taşolar, "Bununla birlikte farklı ihtimaller üzerinde de durmaya devam ediyoruz. Çabalarımızın en kısa zamanda sonuç vereceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.





"Annemin sağlık problemi yoktu"





Behiye Yavuz'un İstanbul'da yaşayan oğlu Osman Yavuz da annesinin yaklaşık 60 yıldır halası ile birlikte köyde kaldığını söyledi. Kendisinin de 1 Kasım'da köye izne geldiğini, annesinin ve halasının ihtiyaçlarını görüp 13 gün kaldıktan sonra tekrar İstanbul'a döndüğünü anlatan Yavuz, "Pazartesi günü işte akşam 18.00-19.00 arasında kaybolduğu bilgisi geldi. Oradan direkt çıktık, saat gece bir civarında buraya geldik. Benim geldiğimde devlet tüm imkanlarını seferber etmiş şekilde arama kurtarma çalışması yapıyordu." dedi.





Yavuz, kendisinin de arama çalışmalarına katıldığını ancak bir ize rastlamadıklarını aktararak, "Artık 3-4 gün geçti. Sağ kalma ihtimali herkes gibi bize de zayıflıyor. Annemin şu ana kadar kullanmış olduğu hiçbir ilaç yoktu. Ufak tefek bir kol kas ağrısı gibi şeyler olursa ağrı kesici alırdı. " ifadelerini kullandı.

Köyde genel olarak herkesin zaman zaman mantar toplamaya çıktığını, bunun bölgede normal bir şey olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:





"Zaten gidiyorum dediği yer işte 'mezarlığın çıkışı' diyoruz. Eve 500 metre ile 1 kilometre arası bir mesafede. Her ne kadar sağlıklı desek bile 82 yaşında bir kadından bahsediyoruz. Bu kadın 15 kilometre yol alacak bir durumda değildir herhalde. Saat 12.00-13.00 arasında evden çıktığı söyleniyor halam tarafından. O da 'Zaten dizlerim ağrıyor diyorsun, niye gidiyorsun' diyor. O da 'Gideceğim yer şurası işte ya mezarlığın çıkışı' diyor. Poşeti istiyor, küçük olur diye çuval alıyor. Saat 16.00-16.15 gibi eve gelmeyince halam da zaten rahatsız bir kadın, komşuya diyor. Beraber gidiyorlar bağırıyorlar, cevap veren olmuyor. Daha sonra muhtara haber veriliyor. Onlar da kendi çapında arama yapıyorlar. Daha sonra ekiplere haber veriliyor ve arama çalışması başlatılıyor."





Yavuz, köyde yaklaşık 6 kişinin yaşadığını ve annesinin kimseyle herhangi bir husumetinin olmadığına işaret ederek, büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.







