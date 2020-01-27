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ELAZİĞ

​Cansuyu depremin yaralarını sarmak üzere harekete geçti

Cansuyu depremin yaralarını sarmak üzere harekete geçti

Cansuyu Derneği Elazığ Sivrice’de gerçekleşen depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bölgedeki yaraları sarmak üzere acil kriz masası oluşturan Cansuyu Derneği, AFAD ile işbirliği halinde deprem bölgesindeki acil ihtiyaçları tespit ederek ekiplerini araziye gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cansuyu Derneği AFAD ile istişareli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
Cansuyu Derneği AFAD ile istişareli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez üssü Elazığ/ Sivrice olan ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de yoğun şekilde hissedilen depremin ardından birçok bina yıkıldı. 40'ı aşkın vefat eden vatandaşımız ve binlerce yaralı bulunuyor. 6,8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan bölgedeki acil yardımlar sürüyor.

Bölgedeki yaraları sarmak üzere acil kriz masası oluşturan Cansuyu Derneği, AFAD ile işbirliği halinde deprem bölgesindeki acil ihtiyaçları tespit ederek ekiplerini araziye gönderdi.

  • Meydana gelen deprem sonrası milletimize baş sağlığı dileyen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü: “ Elazığ Sivrice merkezli bir deprem meydana geldi. 40kardeşimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu binin üzerinde yaralı var. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum.” dedi.

Cansuyu Derneği Elazığ Sivrice’de gerçekleşen depremin yaralarını sarmak için harekete geçti.

Çalışmaların süratle başladığı belirten Köylü: “ Olayın olduğu ilk saatlerden itibaren ekiplerimiz arazide tespitlerini yaptılar. Bugün inşallah yardım çalışmalarına başlayacağız. Genel merkezimizde bir kriz masası oluşturduk. AFAD ile istişareli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cansuyu Derneği olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden gelen gayretle çalışacağız.” dedi.

AFAD ile istişare ettiklerini belirten Cansuyu Başkanı: “AFAD’ın süratli bir şekilde organize olarak acil kurtarma işlemlerini başlatmış olması mutlu olduğumuz bir durum. Çünkü diğer depremler gibi bir boşluk oluşmadı, ilk andan itibaren profesyonel şekilde ekipler çalışmalarını gerçekleştiriyor. İnşallah bu çalışmalar daha da geliştirilir, çünkü Türkiye depremler ülkesi, her an her şeyin olabileceği için ekiplerin hazır olmasında büyük fayda var. Bizde bu süreçte acil olarak hangi konularda yardım yapacağımızı AFAD ile istişare ediyoruz. Zor bir süreç yaşıyoruz, Halen enkaz altında 30’a yakın kardeşimiz var, onlara dua ediyoruz.” dedi.

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