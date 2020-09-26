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Gündem Çapada darp edilen sağlık çalışanı yaşadığı dehşeti anlattı Sol gözüm görmüyor
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Çapa'da darp edilen sağlık çalışanı yaşadığı dehşeti anlattı: Sol gözüm görmüyor

Tüm yaptırımlara rağmen sağlık çalışanlarına şiddet durdurulamıyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Furkan T, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını Rıfat Babayiğit, darp etmişti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanı ameliyata alınmıştı. Saldırgan tutuklanırken, Babayiğit yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Defalarca uyarmasına rağmen saldırganın maskesini çıkarttığını ve kendisine küfür ettiğini belirten sağlık çalışanını,

"Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Darp edilen sağlık çalışanının sol gözü görmüyor.
Darp edilen sağlık çalışanının sol gözü görmüyor.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Rıfat Babayiğit, hastaneye gelen Furkan T.'ye maskesini doğru takması için uyarıda bulundu. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Furkan T. bu uyarının ardından sağlık çalışanına yumruk atarak darp etti. Gözünden yaralanan Babayiğit, acil ameliyata alındı.

Çapa'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış
GÜNDEM
Çapa'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış

Ters baktın dedi yumruk attı

Yaklaşık iki saat süren operasyonun ardından konuşan sağlık çalışanı Babayiğit, "Ben orada herkesi maskesini doğru takması için uyardım. Ağız, burun tam kapatılacak şekilde maskenizi takın dedim. Bazı kişiler hemen uyarıları dikkate alıp maskesini taktı. Bu kişi iki defa düzeltti sonra tekrar çıkardı. Tekrar uyardım bu defa bana küfretti. Küfrü umursamadım. Güvenliği arayıp bu hasta yakınını almasını söyledim. Muayene girip çıktılar, tam sırada yanımdan geçerken 'sen bana ters baktın' dedi. Montunu çıkardı, benim gözümün ortasına vurdu. Hiçbir tartışma olmadı, kişiyi bile tanımıyordum. Hemen acil cerrahiye gittik, sonra ameliyata aldılar" dedi,.

Çapa'da dehşet: Maskesini doğru takması için uyaran sağlık çalışanı feci şekilde darp edildi
GÜNDEM
Çapa'da dehşet: Maskesini doğru takması için uyaran sağlık çalışanı feci şekilde darp edildi


Sol gözü görmüyor


Babayiğit, "Saat 13.30 gibi ameliyata girdim, 15.30 gibi ameliyattan çıktım. Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım. Hekimler kesin bir şey söylemediler daha ama düzelebileceğini söylediler. Önümüzde uzun bir süreç var" ifadelerini kullandı.

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"O kişiye acıyorum"

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Furkan T.'ye acıdığını söyleyen Babayiğit, bu kişilerin kontrollü olarak hastanelere girmesi gerektiğini belirtti. Babayiğit, "Ben bugün gözümden oldum ama bazı sağlık çalışanları canlarını veriyor. Ben sadece maske için yardımcı oldum. Kötü bir şey de söylemedim. O kişiye acıyorum. Ailesi var, bizden enfeksiyon kapıp başkasına taşıyabilir. Elini kolunu sallayarak hastaneye girme hakları yok. Güvelik ya da polis eşliğinde girmeli. Bugün bana yarın başkasına zarar verebilir" diye konuştu.

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