Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Çatıdan kopan kar kütlesi genç kızı hayattan kopardı

Çatıdan kopan kar kütlesi genç kızı hayattan kopardı

18:366/01/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Genç kızın ölümüyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Genç kızın ölümüyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Bitlis'te kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

Fuar Mahallesi’nde 20 yaşındaki A.İ., kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.İ., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, yetkililer benzer tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



#Bitlis
#Kar
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Samsunspor maçı şifresiz kanalda mı?