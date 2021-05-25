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ANKARA

Çavuşoğlu’ndan iadei ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 31 Mayıs’ta önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, Atina’da Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşecek. Çavuşoğlu - Dendias görüşmesi, aynı zamanda 14 Haziran’daki NATO zirvesinde gerçekleşmesi beklenen Erdoğan - Miçotakis görüşmesinin de ön hazırlığı niteliğinde .

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Çavuşoğlu’ndan iadei ziyaret
Nikos Dendias - Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina ziyareti 31 Mayıs’ta gerçekleşecek. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın Ankara ziyaretindeki daveti üzerine Atina’ya gidecek olan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla iki ülke ilişkilerini kapsamlı olarak masaya yatıracak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
OYNAT 03:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

  • Dendias’ın, 15 Nisan’da gerçekleşen Ankara ziyaretinde, “yeni süreç” ve “pozitif gündem” mesajıyla çıkılması benimsenen basın toplantısında kışkırtıcı açıklamaları sonucu diplomatik bir kriz yaşanmıştı. Buna karşılık Ankara pozitif havanın zedelenmemesi için gerilimi diplomatik nezaketle yönetmişti. İki dışişleri bakanı arasında Ankara’da tırmanan gerilimin Atina’ya yansımasının beklenmediği belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye’de
DÜNYA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye’de

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyorum
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyorum

TÜRK AZINLIK ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Bununla beraber Atina yönetiminin Batı Trakya Türk azınlığına yapay kimlik yaratma girişimi, görüşmede dile getirilecek öncelikli konular arasında. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bölgede yaşayanlarla ilgili “Pomak köyleri” ve “Yunan çocukları” nitelemesi büyük tepki çekmiş, “Türk azınlığın inkarı” ve “yapay bir kimlik yaratma” girişimi olarak nitelenmişti.

Çavuşoğlu anında cevap verdi: İlişkileri düzeltmeye değil bozmaya gelmiş
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Çavuşoğlu anında cevap verdi: İlişkileri düzeltmeye değil bozmaya gelmiş

LİDERLER GÖRÜŞMESİ İÇİN ÖN HAZIRLIK

  • Halen iki ülke arasında devam eden askeri teknik görüşmeler ve istişari görüşmelerde de Yunanistan’ın tutumu nedeniyle müzakere süreci sağlıklı işletilemiyor. Yapılan kışkırtıcı açıklama ve eylemlerin, diyalog amaçlı mekanizmalara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Çavuşoğlu-Dendias görüşmesi, aynı zamanda 14 Haziran’daki NATO zirvesinde gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesinin de ön hazırlığı olacak.

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