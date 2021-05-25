Çavuşoğlu’ndan iadei ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Atina ziyareti 31 Mayıs’ta gerçekleşecek. Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın Ankara ziyaretindeki daveti üzerine Atina’ya gidecek olan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla iki ülke ilişkilerini kapsamlı olarak masaya yatıracak.
- Dendias’ın, 15 Nisan’da gerçekleşen Ankara ziyaretinde, “yeni süreç” ve “pozitif gündem” mesajıyla çıkılması benimsenen basın toplantısında kışkırtıcı açıklamaları sonucu diplomatik bir kriz yaşanmıştı. Buna karşılık Ankara pozitif havanın zedelenmemesi için gerilimi diplomatik nezaketle yönetmişti. İki dışişleri bakanı arasında Ankara’da tırmanan gerilimin Atina’ya yansımasının beklenmediği belirtildi.
TÜRK AZINLIK ÖNCELİKLİ GÜNDEM
Bununla beraber Atina yönetiminin Batı Trakya Türk azınlığına yapay kimlik yaratma girişimi, görüşmede dile getirilecek öncelikli konular arasında. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in bölgede yaşayanlarla ilgili “Pomak köyleri” ve “Yunan çocukları” nitelemesi büyük tepki çekmiş, “Türk azınlığın inkarı” ve “yapay bir kimlik yaratma” girişimi olarak nitelenmişti.
LİDERLER GÖRÜŞMESİ İÇİN ÖN HAZIRLIK
- Halen iki ülke arasında devam eden askeri teknik görüşmeler ve istişari görüşmelerde de Yunanistan’ın tutumu nedeniyle müzakere süreci sağlıklı işletilemiyor. Yapılan kışkırtıcı açıklama ve eylemlerin, diyalog amaçlı mekanizmalara olumsuz yansıdığı belirtiliyor.
Çavuşoğlu-Dendias görüşmesi, aynı zamanda 14 Haziran’daki NATO zirvesinde gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan-Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesinin de ön hazırlığı olacak.