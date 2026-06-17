Çay bahçesinde görüntülendi: "Baykuş kelebeği" büyüklüğü ile görenleri hayrete düşürdü

Çay bahçesinde otururken kelebek masalarına konan Nevin Bora, "Çay bahçesinde çay içiyorduk. Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Adeta misafirimiz oldu. Ona da çay ısmarlayacağım galiba. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.