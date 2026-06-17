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Çay bahçesinde görüntülendi: "Baykuş kelebeği" büyüklüğü ile görenleri hayrete düşürdü

Çay bahçesinde görüntülendi: "Baykuş kelebeği" büyüklüğü ile görenleri hayrete düşürdü

13:4117/06/2026, Çarşamba
IHA
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Erzurum’un Oltu ilçesinde dev baykuş kelebeği görenleri hayrete düşürdü.
Erzurum’un Oltu ilçesinde dev baykuş kelebeği görenleri hayrete düşürdü.

Erzurum’un Oltu ilçesinde görülen dev baykuş kelebeği herkesi hayrete düşürdü. Oltu’da bir çay bahçesinde masanın üzerindeki plastik çiçeğe konan dev kelebek, çay bahçesinde oturan vatandaşların ilgisini çekti. Kanatlarındaki desenleriyle dikkat çeken ve halk arasında "baykuş kelebeği" olarak bilinen kelebek, görenleri hem şaşırttı hem de hayran bıraktı. Vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek, bu anı ölümsüzleştirdi. Kelebek, bölgede nadir görülmesi nedeniyle merak konusu oldu.

Erzurum'da bir çay bahçesinde masanın üzerindeki plastik çiçeğe konan dev kelebek, çay bahçesinde oturan vatandaşların ilgisini çekti.

Çay bahçesinde otururken kelebek masalarına konan Nevin Bora, "Çay bahçesinde çay içiyorduk. Bir anda kelebeğin masamıza konduğunu gördük. Adeta misafirimiz oldu. Ona da çay ısmarlayacağım galiba. Çok sevimliydi. İlk kez bu kadar büyük bir kelebek görüyorum. Gerçekten çok şaşırdık" dedi.

Öte yandan, son dönemde yaşanan yoğun yağışların ardından büyük kelebekler bölgede daha sık görülmeye başlandı. Uzmanlar, iklim şartları ve doğal yaşam alanlarındaki değişimlerin bazı kelebek türlerinin görülme sıklığını etkileyebileceğini belirtti.



#Erzurum
#baykuş kelebeği
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