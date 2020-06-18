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Hayat Dev kelebek paniği Zapt edemedim, camları kıracak diye korktum
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Dev kelebek paniği: Zapt edemedim, camları kıracak diye korktum

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Özmen Dündar isimli vatandaş tarafından görüntülenen 15 santimetre boyutundaki dev kelebek şaşkınlığa neden oldu. Dündar kelebeği ilk gördüğünde gerçek olmadığını düşündüğünü belirterek, "Bir anda gürültülü bir ses cama çarptı. Zapt edemedim, hızlı uçtuğu için camları kıracak diye korktum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Dev kelebek, vatandaşları hayrete düşürdü.
Dev kelebek, vatandaşları hayrete düşürdü.

Kayaören yaşayan Özmen Dündar, evinde oturduğu esnada kafasına çarpan kelebekle hayrete düştü. Kelebeğe yaklaştığında çok büyük olduğunu fark eden Dündar, onu yakalayarak boyunu ölçmek istedi. Kanat açıklık uzunluğunun 15 santimetreyi bulduğu dev kelebeğin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını da şaşırttı. Kelebeği doğasına bırakan Dündar, bu büyüklükte bir kelebeği ilk kez gördüğünü söyledi.

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“Gerçek olmadığını düşündüm"

Dündar, dev kelebeği ilk gördüğünde gerçek olmadığını düşündüğünü belirterek, “Bir anda gürültülü bir ses cama çarpıyor, tavana çarpıyor, duvarlara çarpıyor. Gürültülü olduğu için canlının biri çarptığında düşüp ölür herhalde dedim. Çok dikkate almadım arkadaşların bana oyuncak gibi bir şeyle şaka yaptığını düşündüm. Uçtu uçtu gelip kafama çarpınca minderin üzerine düştü baktım hareket ediyor, gittim yanına baktım canlı kocaman bir kelebek. Biraz kanatlarına dokundum gerçek olup olmadığını öğrenmek için baktım canlı daha önce bu büyüklükte bir kelebek görmedim. Daha önce bu köyde gören var mı onu da bilmiyorum. Pencereye filan çarpınca dedim pencereyi kıracak, çok hızlı çarpıyordu. Zapt edemiyordum, hızlı uçtuğu için camları kıracak diye korktum" dedi.

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