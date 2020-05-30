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Gündem Çay hasatından elde ettikleri gelir için 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
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Çay hasatından elde ettikleri gelir için 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Rize’nin Çayeli ilçesinde 53 yaşındaki Hasan Çerman, hasat ettikleri çaydan elde edilen gelirin harcanması nedeniyle çıkan tartışmada 30 yıllık eşi Rukiye Çerman’ı 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Haber Merkezi DHA
Eşi tarafından öldürülen Rukiye Çerman.
Eşi tarafından öldürülen Rukiye Çerman.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana kan donduran bir olaya meyadana geldi. Hasan Çerman, iddiaya göre topladıkları çaydan kazandıkları parayı harcadı. Eşi Rukiye Çerman parayı sorunca da çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Çerman, eşini 3 yerinden bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Rukiye Çerman'ın çığlıklarını duyan komşuları, jandarmayı aradı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Rukiye Çerman, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarmaya teslim olan Hasan Çerman, gözaltına alındı.

Rukiye Çerman'ın cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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