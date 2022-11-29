Gündem Ceceli ailesine soygun şoku İki buçuk milyonluk altını çalıp kaçtılar
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Ceceli ailesine soygun şoku: İki buçuk milyonluk altını çalıp kaçtılar

Sanatçı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait Büyükçekmece’deki kuyumcu dükkanı kimliği belirsiz şahıslar tarafından soyuldu. Yaklaşık iki buçuk milyonluk altın çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

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Haber Merkezi İHA
Ceceli ailesine soygun şoku: İki buçuk milyonluk altını çalıp kaçtılar
Mustafa Ceceli

Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 4 şahıs, sanatçı Mustafa Ceceli’nin ailesine ait olan kuyumcu dükkanına girdi.

LEVYEYLE KIRDILAR

Kapalı olan dükkan kapısını levye ile açan şüpheliler, dakikalar içinde tezgahta bulunan altınları çalarak kayıplara karıştı.

İKİ BUÇUK MİLYONLUK ALTIN ÇALINDI

Alarm sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay sonrası ihbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edilirken yaklaşık iki buçuk milyon liralık altın çalındığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, dükkana gelerek çalışma yaparken emniyet güçlerinin hırsızlık ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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