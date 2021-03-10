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Çekmeköy'de iki kardeşin öldüğü inşaatın müteahhidi tutuklandı

Çekmeköy'de iki kardeşin öldüğü inşaatın müteahhidi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatın yetkilisi O.A., "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da kaybolan 4 ve 8 yaşındaki kardeşler su dolu inşaat çukurunda ölü bulunmuştu.
İstanbul'da kaybolan 4 ve 8 yaşındaki kardeşler su dolu inşaat çukurunda ölü bulunmuştu.

Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşlerin, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda ölü bulunmalarına ilişkin gözaltına alınan inşaatın yetkilisi O.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

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Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan O.A., ifadesinin alınmasının ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, O.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

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Olayın geçmişi

  • Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, önceki gün öğle saatlerinde kaybolmuş, durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışması yapmıştı.
  • Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini bulmuştu.
  • Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kardeşin inşaat alanındaki çukurda ölü bulunmalarına ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatmıştı.
  • Soruşturma kapsamında inşaatın yetkilisi O.A. gözaltına alınmıştı.
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