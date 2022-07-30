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SİVAS

Cenaze yemeğinden yiyen hastaneye koştu: 104 kişi tedavi altına alındı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, öğlen saatlerinde katıldıkları cenaze yemeği sonrası, bulantı, kusma gibi belirtiler gösteren 104 kişi, ilçedeki hastaneye başvurdu. Hastaneye gelenlerin birçoğu ayakta tedavi edilirken, 5 kişi ise Sivas'ta bulunan hastanelere sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Cenaze yemeğinden yiyen hastaneye koştu: 104 kişi tedavi altına alındı
Cenaze yemeğinden etkilenen 104 kişi hastaneye başvurdu

Sivas'ın Hafik ilçesinde yaklaşık 6 ay önce vefat eden Ö.G.'nin yakınları, cenaze için ilçedeki bir düğün salonunda yemek düzenledi.

Öğle saatlerinde ilçe merkezinde düzenlenen ve et, pilav ikram edilen yemeğe katılanlardan bir kısmı akşam saatlerinde bulantı, kusma, ishal gibi şikayetlerle Hafik Esma Kocacık İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilen hastalardan 5'i ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun da zehirlenme şüphesiyle tedavi görüp taburcu olduğu öğrenildi.

Cenaze yemeğine katılan ilçe sakinlerinden Sebahattin Güler, "Yemeğe katıldıktan birkaç saat sonra, bulantı, ishal gibi sorunlarla hastaneye başvurdum. Birçok kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye geldiğini öğrendik. Gerekli muayenelerimizi yaptıktan sonra bizi taburcu ettiler. Tekrar kontrol amaçlı hastaneye geldim" diye konuştu.

Hafik Kaymakamlığı da olay nedeni ile rahatsızlık yaşayan kişilerin gerekli tedavilerinin yapıldığını, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp yaralandı
FOTOĞRAF 14
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Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi.
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Elektriklerin kesildiğini fark edip, dışarıya çıkan vatandaşlar, trafo içinden gelen \"İmdat, yardım edin\" çığlıklarını duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, trafonun kapısını açtığında daha önce hırsızlıktan kaydı bulunan M.T.'yi yerde yaralı halde yatarken buldu.
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Hırsızlık için gelmediğini, yatmak için içeriyi girdiğini söyleyen M.T., bilmediği bir nedenden ötürü kabloların şase yapıp, kendisinin de akıma kapıldığını iddia etti.
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TEDAŞ yetkililerin trafoda elektrik akımının olmadığını belirlemesinin ardından içerden çıkarılan M.T., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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Tedaviye alınan M.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Öte yandan ekiplerin trafodaki tamirat çalışmasının ardından bölgeye yeniden elektrik verildi. <br>Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Trafoya giren hırsızlık şüphelisi, akıma kapılıp yaralandı
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Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapılıp yaralandı
Adana'da hırsızlık amacıyla trafoya girdiği öne sürülen M.T., kablolara şase yaptırıp, akıma kapıldı. Hafif şekilde yaralanan ve trafoda mahsur kalan M.T.'yi polis ve sağlık ekipleri kurtardı. Trafoya uyumak için girdiğini söyleyerek kendini savunan M.T., hastaneye kaldırıldı.

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