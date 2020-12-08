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ANKARA

​Cephede kaçtılar canlı bomba gönderecekler

Cephede kaçtılar canlı bomba gönderecekler

PKK/YPG bünyesinde faaliyet gösteren ve kendilerine “Ermeni taburu” diyen teröristler Dağlık Karabağ’daki yenilginin ardından Suriye’ye döndü. Hezimeti unutturmak isteyen teröristlerin Türkiye, Azerbaycan ve Rusya’da sivil hedeflere yönelik canlı bomba eylemleri için hazırlık yaptığı istihbaratı alındı. Grup, Esed kontrolündeki bölgelerde de rahatça hareket ediyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
PYD-Ermeni taburu sivillere yönelik eylem planlıyor.
PYD-Ermeni taburu sivillere yönelik eylem planlıyor.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin Nisan-2019’da çoğu paralı asker olmak üzere Ermeni gruplardan oluşturduğu sözde taburun Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak gördükleri Rusya, Türkiye ve Azerbaycan’da sivillere yönelik canlı bomba eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Taburun üyeleri arasında Ermenistan ordusundan generaller de bulunuyor. Güvenlik kaynakları, “Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle rahat hareket edemeyen bölücü örgütün sözde Ermeni taburu, ateşin çocukları gibi oluşumlarla gündem olmaya ve bölgede tutunmaya çalıştıkları, ancak kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacakları” değerlendirmesinde bulundu.

CANLI BOMBA SALDIRISI

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesinde faaliyet gösteren sözde Ermeni taburu, Dağlık Karabağ’da ateşkes ilanının ardından Suriye’ye döndü. Bölgedeki kaynaklar, Suriye rejimi ile iyi ilişkilere sahip sözde taburun rejim kontrolündeki bölgelerde rahat hareket ettiği, faaliyet planlamalarını buralarda yürüttükleri bilgisini verdi. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da uğradığı ağır yenilginin ardından PKK’lı Ermeni gruplar, ses getirici eylem planlamalarına yöneldi. Bölge kaynakları, sözde Ermeni taburunun Karabağ yenilgisinin sorumlusu olarak görülen Rusya da dahil olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan’da sivil hedeflere yönelik canlı bomba eylemleri gerçekleştirmeyi planladıkları yönünde bilgiye ulaşıldığını kaydetti.

ERMENİ GENERALLER DE VAR

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin desteği ile Nisan 2019’da çoğunluğu paralı asker 30-40 kişilik bir Ermeni gruptan sözde tabur oluşturulmuş, Suriye’nin kuzeyinde YPG kontrolünde bulunan Tel Temir’de kurulan terörist gruba, 2017 yılında Rakka’da DEAŞ ile çatışırken öldürülen “Nubar Ozanyan”ın adı verilmişti. Sol ideolojiye sahip farklı ülkelerin Ermeni asıllı vatandaşlarından oluşan Nubar Ozanyan Ermeni Taburu, SDG bünyesinde faaliyet gösteriyor. Yöneticileri arasında Ermenistan ordusunda halen çalışan ve de emekli olmuş Ermeni askerler de bulunuyor. Bugüne kadar çoğunlukla Suriye’de faaliyet gösteren sözde tabur, PKK/PYD-YPG elebaşları tarafından Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara katılmak için Dağlık Karabağ’a gönderilmişti.

Kaçamayacaklar

  • Güvenlik kaynakları, son dönemde Türkiye’nin başarılı operasyonları nedeniyle dengesi bozulan terör örgütünün rahat hareket edemediğini anımsatırken, son dönemde bölücü örgütün, sözde Ermeni taburu, ateşin çocukları gibi oluşumlarla gündem olmaya çalıştığına işaret etti. Kaynaklar, teröristlerin bölgede tutunma çabasını gösteren bu tür isim değişikliklerinden umduklarını bulamayacaklarını belirtirken, “kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacakları” değerlendirmesinde bulundu.

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