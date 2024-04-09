Cerablus küllerinden doğuyor

Türkiye’nin terörden arındırarak güvenli bölge haline getirdiği Suriye’nin kuzeyinde yeni yatırımlarla kalkınma süreci devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen ilk şehir Cerablus’ta bir ilke imza atılarak, oto sanayi sitesi kuruldu. Cerablus Yerel Meclisi ve özel sektör iş birliğinde kurulan 200 dükkandan oluşan Oto Sanayi Sitesi’nde, ilk etapta 120 dükkan sahiplerine teslim edildi. Bölgede şu ana kadar 500 kişiye istihdam sağlanırken, dükkan teslim süreci tamamlandığında bin kişi iş sahibi olacak.

DANIŞMANLIK TÜRKİYE'DEN

Gaziantep Valiliği'nden danışmanlık desteği alan Cerablus Yerel Meclisi, Suriyeli yatırımcılarla işbirliği yaparak bölgedeki işsizlik sorununa çözüm olacak projeler üretiyor. İş olanaklarının artırılarak Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, memleketlerine gönüllü geri dönüşlerinin yolu açılması hedefleniyor. Bölgenin kalkınmasına ve istihdam fırsatları oluşturulması için sanayi projeleri hayata geçirilmeye başladı. İlk etapta oto sanayi sitesi, kilit taşı ve beton fabrikası ile bez fabrikası kuruldu. Bu atılımlar en az 3 bin kişiye istihdam sağladı.

Hallavi Ramazan Tarık Dede

İNSANLARA UMUT OLACAK

Yeni Şafak'a konuşan Cerablus Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Tarık Dede, "Cerablus Sanayi ve Ticaret Odası olarak, şehrimizin kalkınmasına yönelik birçok proje yürütmekteyiz. En son projemiz de yakın tarihte açılışını yaptığımız Cerablus Oto Sanayi Sitesi oldu. Bölgedeki özel sektör temsilcilerimizle beraber, insanlarımıza iş fırsatları sunacak sanayi projeleri üretiyoruz. Bu çalışmalar inanıyoruz ki pek çok vatandaşımıza umut olacak. Bunun için faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Ak Fırat Grubu Genel Müdürü Hallavi Ramazan ise memleketlerinin yeniden ayağa kalkması için ellerini taşın altına koyduklarını söyleyerek, "Bu kapsamda Cerablus Yerel Meclisi ve Gaziantep Valiliğinin bize sağladığı danışmanlık sayesinde, Suriyeli yatırımcılar olarak, Cerablus'ta beton santrali, kilit taşı fabrikası ve oto sanayi sitesini kurduk. Bölgemizin kalkınması için çalışacağız" dedi.

BÖLGEDE UZMAN SAYISI AZ

Türkiye'nin sağladığı danışmanlık desteği, bölge halkının geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Suriye'deki terörden arındırılmış bölgelerde alanında uzman insanların sayısının az olması nedeniyle, bölgedeki yerel meclisler, Türkiye'den danışmanlık desteği alarak, bölgenin sağlık, eğitim, spor, sosyal hizmetler ve diğer alanlarda daha hızlı toparlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.







