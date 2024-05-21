Yakın tarihine bizim kadar uzak ikinci bir toplum yok dünyada. Tarih karartıldı bu ülkede. Medeniyet iddiaları yok edildi bu toplumun; o yüzden tarihte tatile mahkûm edildi, tarihten sürgün edildi. Tarihten neden ve nasıl sürgün edildiğimizin hikâyesini en iyi anlatan ender fikir adamlarımızdan biri Kadir Mısıroğlu’ydu. Bugün vefatının beşinci yılı. Üstadı bir yazımla rahmetle anıyorum. TEK BİR ZAMANA/ TARİHSİZLİĞE HAPSEDİLMEK! Bin yıl dünya tarihini sürükleyen bir toplumdan başkalarının yaptığı