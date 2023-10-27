Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yeni skandal: Başörtülü kadına insanlık dışı muamele

Geçtiğimiz yıl Ayşe Özkiraz isimli kadın Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtmış ve sahte diploma ile görev yapmıştı.

Sahte doktor skandalıyla adını duyuran Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yeni bir skandala imza atıldı.

Bu kez başörtülü bir kadın, aylardır randevu alamadığı bölüm için gittiği başhekimlikte insanlık dışı bir muameleyle karşılaştı.

Çerkezköy'de ikamet eden ilahiyat öğrencisi ve üç çocuk annesi ev hanımı Medine Arslanoğlu, aylardır alamadığı 'Kulak Burun Boğaz' randevusu sebebiyle çok şiddetli kulak ağrısı çekti. Ağrıları dayanılmaz boyutlara ulaşınca, son bir çare olarak, Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimine müracaat etmek istedi ancak hayatının kabusunu yaşadı.

Başhekimin sekreteri hakaretler savurdu

Mağdur Aslanoğlu, uzun zamandır kulak burun boğaz bölümünden randevu alamadığı gerekçesiyle 23 Ekim günü saat 11.20 sularında Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine müracaat etti.

Kulak ağrılarının dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve maksadının kulak burun boğaz bölümünden bir randevu alabilmek olduğunu ifade eden Arslanoğlu, hastanenin başhekimi ile görüşmek istedi.

Bu isteğini başhekimin sekreterine ileten Medine Arslanoğlu, hiç ummadığı bir davranışla karşılaştı.

"Binlerce kişilik ilçede sizinle teker teker mi uğraşacağız?"

Sekreterin kendisine hakaret etmeye başladığını söyleyen Arslanoğlu, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Sekreter hanım, bana hitaben, tamamen terbiye ve nezaket dışı bir tavırla, bunun mümkün olmadığını ve odayı terk etmem gerektiğini, bağırarak ifade etti."

Hakaretler sonrası neye uğradığını şaşıran kadın, o esnada karşı odadan çağrıldığını ve odada ise sonradan kim olduğunu öğrendiği Başhekim Yardımcısı Dr. Hanefi Sefa Kılıçkap ile karşılaştığını aktardı.

Kılıçkap'ın kendisine ikinci şoku yaşattığını aktaran Arslanoğlu, "Bana, 'Sen kim oluyorsun da başhekimle görüşecekmişsin! Edepsiz, terbiyesiz kadın! Binlerce kişilik ilçede sizinle teker teker mi uğraşacağız! Çabuk çık bu odadan! Terbiyesiz kadın! Terk et burayı!' dedi." ifadelerini kullandı.

"Acaba sırf başörtülü olduğum için mi bana bu muameleyi reva gördüler?"

Sefa Kılıçkap'ın karşısında bir kadın olduğunu unutarak hakaretlerine devam ettiğini kaydeden Arslanoğlu, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Hakaretlerini durmadan tekrarladı. Bu da yetmiyormuş gibi, güvenliği çağırtıp beni yaka paça hastaneden attırdı.

Ben, ilahiyat öğrencisi, üç çocuk annesi bir ev hanımıyım. Hayatım boyunca namusum, onurum, şerefim ve haysiyetimle yaşadım. Asıl görevleri, millete hizmet etmek olan bu insanlar, hangi sebeple, hangi gerekçeyle vatandaşa böyle hakaret ediyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim. Acaba sırf başörtülü olduğum için mi bana bu muameleyi reva gördüler?

Bana hayatımda hiç yaşamadığın bir şoku ve travmayı yaşatan, kadınlık ve insanlık onurumu yerle bir eden, kişiliğimi rencide eden, beni küçük düşüren, bana ağza, akla ve hayale gelmeyen hakaretleri reva gördüler."

Suç duyurusunda bulundu

"Bana bu zulmü reva görenler adalet karşısında hesap versinler" diyen Mağdur Medine Aslanoğlu, Başhekim sekreteri ve Dr. Hanefi Sefa Kılıçkap hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.







