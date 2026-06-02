Çeşme’de bayram tatilinde nüfus 1 milyona dayandı: Yüz binlerce araç akın etti

9 gün süren Kurban Bayramı tatili, Ege’nin incisi Çeşme’de tarihi bir yoğunluğa sahne oldu. 9 günlük tatili fırsat bilerek deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, turistik ilçeye akın etti. Yaşanan devasa yoğunlukla birlikte, Çeşme’nin nüfusunun bayram süresince yaklaşık 1 milyon seviyesine ulaştığı değerlendirildi.

320 binden fazla araç hareketliliği

Tatilcilerin gözdesi olan ilçede kara yolları ve kontrol noktalarında da benzeri görülmemiş bir trafik hareketliliği yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bayram dönemi boyunca Çeşme’ye giriş yapan araç sayısı 135 bin 553 olarak kayıtlara geçti. Tatilini tamamlayarak dönüş yoluna geçenlerle birlikte ilçeden çıkış yapan araç sayısı ise 186 bin 553’e ulaştı. Toplamda 322 bini aşkın aracın geçiş yaptığı ilçede emniyet ve jandarma ekipleri trafiğin düzenini sağlamak için teyakkuza geçti.

Trafikte zirve noktası: 28 Mayıs Perşembe

Bayram süreci boyunca trafikteki en büyük hareketlilik ise 28 Mayıs Perşembe günü yaşandı. Tatilcilerin yoğun akış gösterdiği o günde, Çeşme’ye 19 bin 969 araç giriş yaparken, ilçeden çıkış yapan araç sayısı 24 bin 60 olarak tespit edildi.

Nüfusun 1 milyona yaklaştığı turizm merkezinde, yerel yönetimler ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmaları sayesinde yoğunluğa rağmen huzurlu ve güvenli bir bayram tatili geride bırakıldı.








