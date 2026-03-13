Samsun’da girdiği evden hırsızlık yapan, çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen 8 çocuk annesi kadın, 13 yaşındaki oğluyla birlikte yaptığı hırsızlık sonrası yakalanınca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 60 yıl hapis cezası olduğu için en küçük çocuğu 1,5 yaşına gelene kadar cezası durdurulan kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ikametten yaklaşık 20 bin TL nakit paranın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü takip ve araştırma sonucunda hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile oğlu 13 yaşındaki Ç.G.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Annesiyle birlikte hırsızlık olayına karışan 13 yaşındaki Ç.G. işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polisteki işlemleri tamamlanan Saniye G. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saniye G., ağlayarak Samsun Kapalı Cezaevine götürüldü.