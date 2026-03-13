Cezaevine girmemek için 8 çocuk doğurmuştu: 60 yıl hapis cezası olan kadın ağlaya ağlaya cezaevine götürüldü

Cezaevine girmemek için 8 çocuk doğurmuştu: 60 yıl hapis cezası olan kadın ağlaya ağlaya cezaevine götürüldü

19:33 13/03/2026, Cuma

Hırsızlık suçundan 60 kaydı bulunan 8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü.
Hırsızlık suçundan 60 kaydı bulunan 8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü.

Samsun’da girdiği evden hırsızlık yapan, çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen 8 çocuk annesi kadın, 13 yaşındaki oğluyla birlikte yaptığı hırsızlık sonrası yakalanınca çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 60 yıl hapis cezası olduğu için en küçük çocuğu 1,5 yaşına gelene kadar cezası durdurulan kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir ikametten yaklaşık 20 bin TL nakit paranın çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü takip ve araştırma sonucunda hırsızlık olayını Saniye G. (31) ile oğlu 13 yaşındaki Ç.G.’nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında anne ve oğlu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede Saniye G.’nin evden hırsızlık suçunda 60 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, 8 çocuk annesi olduğu öğrenilen Saniye G.’nin daha önce aldığı hırsızlık suçundan toplam yaklaşık 60 yıl hapis cezasının, bebeği bulunduğu gerekçesiyle infazının ertelendiği, en küçük çocuğunun 6 aylık olduğu, en büyük çocuğunun ise 13 yaşında olduğu belirtildi. Şüphelinin, cezaevine girmemek için sık sık çocuk doğurduğu öğrenildi.

Annesiyle birlikte hırsızlık olayına karışan 13 yaşındaki Ç.G. işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Saniye G. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Saniye G., ağlayarak Samsun Kapalı Cezaevine götürüldü.



