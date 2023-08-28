CHP İstanbul’da genel merkez önde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçimlerin kaybedilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara ateş püsküren CHP Yandaşı Fatih Portakal, "Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle, insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Yazıklar olsun" dedi. Portakal ayrıca vatandaşların yerel seçimde muhalefete iyi bir ders vereceğini de söyledi.