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CHP İstanbul’da genel merkez önde

CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri sürüyor. Bugüne kadar İstanbul’daki ilçelerde ağırlıklı olarak genel merkeze yakın isimler kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği değişimciler beklediği sonucu alamadı.

Haber Merkezi
04:00 . 28/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri sürüyor. 5 Ağustos’ta başlayan ilçe yönetimi ve delege seçimleri, dördüncü haftada Üsküdar, Kadıköy, Beyoğlu, Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik ve Adalar ile devam etti. İstanbul’un 34 ilçesinde ilçe başkanı ve delege seçimi yapıldı. 3 Eylül’de gerçekleşecek Fatih, Güngören, Kartal, Sarıyer ve Şile kongreleriyle İstanbul’daki ilçe kongreleri tamamlanacak. Bugüne kadar İstanbul’daki ilçelerde ağırlıklı olarak genel merkeze yakın isimler kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği değişimciler beklediği sonucu alamadı.




#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
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