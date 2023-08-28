CHP İstanbul’da genel merkez önde

Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP’nin İstanbul’daki ilçe kongreleri sürüyor. 5 Ağustos’ta başlayan ilçe yönetimi ve delege seçimleri, dördüncü haftada Üsküdar, Kadıköy, Beyoğlu, Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik ve Adalar ile devam etti. İstanbul’un 34 ilçesinde ilçe başkanı ve delege seçimi yapıldı. 3 Eylül’de gerçekleşecek Fatih, Güngören, Kartal, Sarıyer ve Şile kongreleriyle İstanbul’daki ilçe kongreleri tamamlanacak. Bugüne kadar İstanbul’daki ilçelerde ağırlıklı olarak genel merkeze yakın isimler kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başını çektiği değişimciler beklediği sonucu alamadı.