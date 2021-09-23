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POLİTİKA

CHP seçmeninden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasına artan destek: Başarılı bulanların sayısı bir yılda üçe katlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin dış politikaya ilişkin tutumu, parti tabanında aksi yönde harekete neden oldu. Başta Mavi Vatan kararlılığı olmak üzere, Kıbrıs, Libya ve Karabağ'daki hamlelere parti tabanının desteği artıyor. Kadir Has Üniversitesi'nin her yıl hazırladığı Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması'nın 2021 raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni dış politikada başarılı bulan CHP seçmeninin oranı 2020'de yüzde 9.7 iken, 2021'de bu oran yüzde 29.4'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP seçmeninden Cumhurbaşkanı Erdoğanın dış politikasına artan destek: Başarılı bulanların sayısı bir yılda üçe katlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

2013 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda yürütülen “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması” 2021 yılı sonuçları açıklandı. Terörle mücadele, dış politika, AB üyeliği gibi birçok konunun yer aldığı araştırmada çarpıcı sonuçlar dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin dış politikaya ilişkin tutumu parti seçmeninde tam tersi bir etkiye neden oldu. Kamuoyu Algıları Araştırması'nda en dikkat çeken raporlardan biri de Türkiye'nin dış politika başarısında CHP seçmeninin memnuniyet oranının bir yılda üç kat artması oldu.

2021 raporuna göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni dış politikada başarılı bulan CHP seçmeninin oranı 2020'de yüzde 9.7 iken, 2021'de bu oran yüzde 29.4'e yükseldi.

  • Araştırma Türkiye’nin nüfus yapısını temsil eden 26 ilde, 18 yaş üstü bin kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİSİ İÇİN SKANDAL İFADELER

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilere dair skandal açıklamalarda bulunmuştu. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Habertürk'te “Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbaycan'a taşıyor' iddiasını ortaya atmıştı . Söz konusu iddia Ermenistan tarafından uluslararası kamuoyuna servis edilen yalanlar arasında yer alıyor.

CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor
OYNAT 00:25
CHP'li Çeviköz'den skandal iddia: Türkiye Azerbaycan'a cihatçıları gönderiyor
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz Habertürk'te “Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor' iddiasını ortaya attı. Söz konusu iddia Ermenistan tarafından uluslararası kamuoyuna servis edilen yalanlar arasında yer alıyor.

ÖNCE 'NEDEN YOKUZ?' SONRA 'HAYIR!'

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin neden Doğu Akdeniz'de olmadığını soran ve tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ilginç bir çıkış yapmıştı. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma sonrasındaysa hemen çark etti. CHP Genel Başkanı birkaç ay sonra Meclis'e gelen Libya tezkeresine hayır oyu vereceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Türkiye’ye getireceğim
OYNAT 00:24
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Türkiye’ye getireceğim
Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu. Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 'Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım' ifadelerini kullandı.

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