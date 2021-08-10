Modern Diplomacy: Türkiye kendi politikasını uyguluyor

Türkiye'nin bağımsız ve etkin dış politikası Modern Diplomacy (Modern Diplomasi) isimli platform tarafından masaya yatırıldı.

Tarihçi ve siyaset bilimci Batko Milacic tarafından kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin her şeyi göze olarak kendi politikalarını oluşturduğu belirtildi. M5 Dergi'den Adem Kılıç'ın çeviri haberine göre, yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"TÜRKİYE KENDİNE YENİ BİR SAYFA AÇTI"

"Ortadoğu’daki bir türlü dinmeyen olaylar, büyük çaplı 'Arap Baharı' isyanlarının etkisi nedeniyle devletlerarası ilişkileri çok karmaşık hale getirdi. Çıkarlarının sadece ABD ile ittifak yaparak tatmin edici bir noktaya ulaşmayacağını anlayan Türkiye, direkt olarak kendi çıkarlarını önceleyen bir dış politika ile kendisine yeni bir sayfa açtı.

"TÜRKLER NATO'YA MEYDAN OKUYOR"

Türkiye bu hamlesi ile aynı zamanda NATO'ya da meydan okudu. En somut örnekler, Rusya ile ‘Türk Akımı’ projesinin hayata geçirilmesi ve Washington’un sayısız uyarısına rağmen Rusya’dan modern S-400 uçaksavar sistemlerinin satın alınması.

TÜRKİYE'NİN ULUSAL ÇIKARLARI YOK SAYILDI

Süreçler her ne kadar devam etse de Avrupalı liderler, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmayacağı konusunda net. Washington, Suriye’deki Kürtleri (PKK) desteklemeye devam etti ve böylece Türkiye’nin ulusal çıkarlarını yok saydı. Bu sorunlarla karşılaşan ve muhataplarını ikna edemeyen Türkiye, bedelini ödeyerek kendi politikasını oluşturmaya karar verdi.

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"BASKILAR TÜRKLERİ DAHA DA BİRLEŞTİRİYOR"

Erdoğan’a karşı düzenlenen darbe girişimi aslında Washington’un kendi çıkarları ile uyumlu olmadığında “müttefiklerin” dış politikasındaki değişimi de affetmediğinin en güzel örneğiydi. Ancak Washington’dan gelen güçlü baskı Türkleri daha da birleştirdi. Başta milliyetçi muhalefet olmak üzere Türklerin önemli bir bölümü Erdoğan etrafında birleşti.

"TÜRKİYE DİSİPLİNE EDİLEMEZ BİR MİLLET"

Erdoğan giderek daha çok Türk odaklı bir dış politika izlemeye başladı. Türk toplumu, ABD dış politikasını hor görmenin tarihi zirvesine ulaştı. Türkiye, ekonomik olarak ne durumda olursa olsun tarihin bazı dönemlerinde olduğu gibi “büyük patronun basitçe disipline edebileceği küçük bir millet” olmadığını göstermiştir. Türkiye, bölgede önemli bir aktör olarak ortaya çıktığını kabul ettiriyor.

"BÖLGEDE PATRONUN KİM OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Rusya ve Türkiye kendi aralarındaki rekabete rağmen bölgede patronun kim olduğunu ve Washington’un “müttefiklerini” korumaktan aciz olduğunu basit bir şekilde gösterdiler. ABD yanlısı bir başbakan Nikol Paşinyan’ın başkanlık ettiği Ermenistan’a karşı Türkiye; Azerbaycan üzerinden güç gösterisi yaparken, Rusya bir koruyucu olarak ortaya çıktı ki bu da Washington için bir başka tokattı.

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