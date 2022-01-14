CHP 'Semra Güzel' kararını açıkladı: Terör kırmızı çizgimiz fezleke Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Güzel hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hazırlanan 2 fezlekeyi görüşmek için 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.
CHP'DEN 'FEZLEKE' KARARI: GEREĞİNİ YAPARIZ
Konuya ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partileri için 'terör ve teröristin' kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.
Öztrak, ittifak ortakları HDP'nin vekili Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "CHP’nin tutumunu defalarca anlattım. "Fezleke Meclis’e geldiğinde gereğini yaparız." diye konuştu.