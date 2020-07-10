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Gündem Muhalefeti karın ağrısı tuttu CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi
POLİTİKA

CHP ve HDP'nin Ayasofya görüşü: Muhalefet neden Ayasofya'nın cami olmasını istemiyor?

Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi

Tüm dünyanın merakla beklediği Ayasofya kararı için bugün gözler Danıştay'dan gelecek bir açıklamada. İslam dünyası bir an önce Ayasofya'da namaz kılmak ve minarelerinden ezan sesi duymak için sabırsızlanırken muhalefette bir panik havası başladı. Hristiyan dünyası gibi yaygara koparan CHP Ayasofya'nın müze olarak kalmasını isterken HDP daha da ileri giderek kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlar Kurulu kararı ile 86 yıl önce müzeye dönüştürülen Ayasofya, Müslüman aleminin kanayan yarası olarak ibadete açılmayı bekliyor.

Danıştay'ın bugün yapacağı açıklama öncesi yabancı basın başta olmak üzere tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. Hristiyan alemi tehditvari açıklamalar yaparken yabancı basın 'Türkler Ayasofya'yı cami yaptı' yaygarası koparmaya çalışıyor.

Türkiye'de muhalefetin yaptığının da bundan pek farkı yok. Ayasofya'nın minarelerinden ezan okunması düşüncesini dahi hazmedemeyen CHP, İP ve HDP yine ortak bir noktada buluşarak bu karara karşı olduklarını belli ediyorlar.

İhtiyaç yokmuş

İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi.

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
OYNAT 00:00
İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi.

Düşmanlardan daha fazla itiraz ediyorlar

CHP ve İyi Parti temsilcileri, Türkiye’nin tezlerine ve menfaatlerine “düşmanlarımızdan” daha fazla itiraz ediyor. Tüm Türkiye büyük heyecanla Ayasofya’nın ibadete açılmasını beklerken, itiraz Yunanistan ile birlikte CHP’den geldi. CHP’li İbrahim Kaboğlu, Ayasofya’nın müze kalması hatta İstanbul’un bir diğer sembolü Sultanahmet Camii’nin de müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Kimin sesi bunlar: Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi
GÜNDEM
Kimin sesi bunlar: Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi

Yunanistan'ın duyarlıklarını hassasiyet gösterilecekmiş

Benzer bir Ayasofya çıkışına CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz imza attı. Katıldığı bir radyo programında, Ayasofya’nın kilise ya da cami değil müze olduğunu, hükümetin bu konuda gerilim çıkarmamasını gerektiğini söyleyen Çeviköz, “Ayasofya ne kilisedir ne camidir. Aslında ikisini de zamanında tarih içinde kendi içinde barındırmış bir binadır. Bu açıdan bakıldığında önemli bir medeniyet mirasıdır. Dünyanın önemli bir mirasıdır. Bu şekilde UNESCO’da kayıtlara geçmiştir. Hükümet bu konu üzerinden gerginlik yaratıyor. Hükümet, açtım açacağım, diyerek gerginlik yaratmasa bu konu uluslararasılaşmaya doğru evrilmeyecekti. Türkiye ve Yunanistan tarafının bu konudaki duyarlılıklara hassasiyet göstermesi gerekir.” ifadelerini kullandı.

CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı
OYNAT 00:21
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı
Camisi'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Benim görüşüme göre da müze olarak korunmalı, da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Hadsiz çıkış

HDP'den de Ayasofya'nın cami değil de kiliseye dönüştürülmesi yönünde bir çıkış geldi. Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, “Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca kurulduysa onların ehliyetinde olması gereken bir yerdir” sözlerini sarf etti.

HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı
OYNAT 02:50
HDP'li Hüda Kaya: Ayasofya kilise olarak kalmalı
Millet İttifakı'nın ortağı HDP'den Ayasofya'nın 'müze olarak kalması' yönünde çıkış geldi. Halk TV'de konuşan HDP'li Hüda Kaya, 'Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir' ifadelerini kullandı.
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