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Gündem CHP yönetimindeki Karabağlarda çöp dağları yükseliyor İlçe sakinleri kokudan isyan etti
İZMİR

CHP yönetimindeki Karabağlar'da çöp dağları yükseliyor: İlçe sakinleri kokudan isyan etti

İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi, sokaklarda biriken çöplere bir türlü çözüm bulamadı. Sokakta biriken çöpler yüzünden ilçe sakinleri isyan etti. Kokudan durulmadığını söyleyen vatandaşlar, çözüm bulunması için çağrı yaptı.

Haber Merkezi Diğer
CHP yönetimindeki Karabağlarda çöp dağları yükseliyor: İlçe sakinleri kokudan isyan etti
Sokaklarda biriken çöpler böyle görüntülendi.

Yaptıkları heykellerle gündeme gelen CHP'li belediyeler, hizmette sınıfta kalmaya devam ediyor.

İzmir'de CHP'li Karabağlar Belediyesi, sokaklarda biriken çöplere bir türlü çözüm bulamadı.

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KOKUDAN DURULMUYOR

Yaşanan durum bölge sakinlerini isyan ettirirken, sokaklar çöp birikintileriyle doldu.

Bölgede yayılan kötü koku ve görüntünün dikkat çekmesinin yanı sıra, belediyenin yaşanan bu soruna henüz çözüm bulamamış olması da, şaşkınlık yaratan diğer bir durum oldu.

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VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Çevre sakinleri sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla isyanlarını dile getirirken, yaşanan bu 'çöp krizine' kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.

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CHP'li belediyede grev krizi: Maltepe'de çöp dağları yükseldi
FOTOĞRAF 4
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DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve işçiler grev kararı aldı.
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İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, sokaklarda, toplanmayan çöpler birikmeye başladı.
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Başta Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteynır ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.
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Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti
CHP'li belediyede grev krizi: Maltepe'de çöp dağları yükseldi
Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından alınan grev kararı nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikmeye başladı.

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