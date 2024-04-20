CHP'de abi dönemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, değişim sürecinde yanından ayırmadığı Malatya Milletvekili Ağbaba'ya bu kez parti içinde 'ağabey' rolünü verdi. Ağbaba, son dönemde yerel seçimlerde adayların belirlenmesinde etkili bir figüre dönüşmesiyle dikkat çekmişti. Özel, Malatya'dan da aday gösterilip seçilemeyen Ağbaba'nın grup başkanvekilleri ve MYK üyelerinin üstünde olduğunu ima etti. Partide muhalefet istemediğini ifade eden Özgür Özel, Ağbaba'yı örnek göstererek sadakat istedi.





CHP'NİN AĞASI

Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, parti içindeki muhalefete karşı ilk kez sert mesajlar veren bir konuşma yaptı. CHP'nin perşembe günü yapılan kapalı grup toplantısında konuşan Özel, Murat Emir'in grup başkanvekili seçildiği toplantıda, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya 'ağabey' rolünü verdi. Partide muhalefet istemediğini ifade eden Özgür Özel, Ağbaba'yı örnek göstererek sadakat istedi. Disiplin kurallarına uymayanların partiden ihraca varacak cezalara çarptırılacağını belirtti. Grup başkanvekillerinin varlığına karşın parti grubunun abisinin

Veli Ağbaba olacağını söyledi.





ÖZEL'İN VELİ ABİ MERAKI

Ağbaba'nın deneyimden yararlanılmasının gerektiğinin altını çizen Özel, Aralık 2023'te genel merkezde yapılan yeni yıl buluşmasında da personele Ağbaba'nın TBMM ekibini örnek göstermişti. Yeni yılın da kutlandığı buluşmada, genel merkez çalışanlarının da Ağbaba'nın ekibi gibi parti kültür ve aidiyetine sahip olmalarını isteyerek, örnek göstermişti. Özel, yerel seçimler sonrasında basına açık yapılan ilk Meclis Grup Toplantısı'nda, Malatya'yı kazanama-masına rağmen oy oranını artıran Veli Ağbaba'yı övmüştü.





TASFIYE GENELGESI

CHP'de, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından genel merkezin önceki yönetime karşın başlattığı tasfiye operasyonu giderek büyüyor. CHP'de dün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantıları yapıldı. MYK toplantısı sürerken Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökan Zeybek ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzasıyla yayınlanan genelgede, bazı CHP'lilerin yerel seçimlerde parti aleyhine ve başka parti ve adayların lehine çalıştığı vurgulandı. Genelgede bu isimlerin partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceği bildirildi. CHP Genel Merkezi'nin bu adımı, parti içi muhalefetin ve Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin tasfiyesi olarak okundu.



