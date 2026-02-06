CHP'de 'sol' krizi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan parti içinde yeni bir krizi gündeme taşıdı. CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultay'dan sonra oluşturulan Cumhurbaşkanı Adaylığı Çalışma Ofisi için hazırlanan parti politika metinleri ile parti içi çalışmalarına dair notları Genel Başkan Yardımcısı Özcan'a sunulduğu öğrenildi. Özcan’ın bazı danışmanlar tarafından hazırlanan raporları 'solcu/komünist mantıkla yazılmış' diyerek buruşturup çöpe attığı öne sürüldü. Özcan'ın tavrı parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlediği belirtiliyor.

İKİ LİDER TARTIŞMASI

Genel Başkan Yardıcısı Özcan'ın Halk TV'de kullandığı, “CHP liderleri Genel Başkanı olarak Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Adayımız olarak Ekrem İmamoğlu…" ifadeleri de yönetimde rahatsızlığa yol açtı. Kulislerde bu sözlerin, "CHP'de iki lider mi var?" tartışmasını tetiklediği konuşuluyor. Bazı milletvekillerinin ise söz konusu çıkış için espriyle 'adam doğru söylemiş' yorumunu yaptığı ileri sürüldü.

Özcan'ın parti içinde tepki çeken tek çıkışı bu olmadı. "Sağ-sol dönemi bitmiştir” yönündeki değerlendirmesinin de çok sayıda CHP’linin itirazıyla karşılaştığı belirtildi. Tepkilerini ileten bazı parti üyelerinin, CHP'nin ideolojik kimliğini tanımlayan tüzük maddesini Özcan'a gönderdiği öğrenildi. Söz konusu maddede, "Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir" ifadeleri yer alıyor. Öte yandan Özcan, Gelecek Partisi'nden istifa ettikten sonra CHP'ye geçen isimler arsındaydı.







