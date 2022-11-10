CHP'den istifa eden Aslı Baykal sessizliğini bozdu: CHP gelecek için umut vermiyor

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

İstifa gerekçesine ilişkin CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'e "Partinin gidişatından mutlu değilim" diyen Aslı Baykal'dan yeni bir açıklama geldi.

"CHP CİDDİ BİR SAVRULMA YAŞIYOR"

Baykal, CHP üyeliğinden istifasının nedenine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"CHP ciddi bir savrulma yaşıyor. Bu savrulmadaki en can acıtıcı nokta CHP'nin gayri milli bir pozisyona gelmesidir. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkan bulamayacaktır. CHP gelecek için umut vermiyor. CHP'nin değişim kavrayışı tarihsel mirasın reddi, ideolojik boşluk ve cemaatlere yaranmadır."

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