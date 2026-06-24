Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacak olan Nimet Özdemir'den ilk açıklama

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacak olan Nimet Özdemir'den ilk açıklama

12:4224/06/2026, Çarşamba
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Nimet Özdemir AK Parti grubunda
Nimet Özdemir AK Parti grubunda

CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in AK Parti’ye katılacağı öğrenildi. Özdemir, AK Parti Grup Toplantısı’na da katılırken, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

1 hafta önce CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili
Nimet Özdemir
, AK Parti'ye katılıyor.

Özdemir'in rozetini Başkan Erdoğan takacak.



'Aynı misyonla devam edeceğim'


TBMM'deki grup toplantısında açıklama yapan Özdemir, "Aynı Nimet'im değişen bir şey yok. Aynı misyonla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.


#Nimet Özdemir
#AK Parti
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2026: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman yapılacak?