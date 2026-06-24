CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacak olan Nimet Özdemir'den ilk açıklama

Nimet Özdemir AK Parti grubunda
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’in AK Parti’ye katılacağı öğrenildi. Özdemir, AK Parti Grup Toplantısı’na da katılırken, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
1 hafta önce CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili
Nimet Özdemir
, AK Parti'ye katılıyor.
Özdemir'in rozetini Başkan Erdoğan takacak.
'Aynı misyonla devam edeceğim'
'Aynı misyonla devam edeceğim'
TBMM'deki grup toplantısında açıklama yapan Özdemir, "Aynı Nimet'im değişen bir şey yok. Aynı misyonla devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
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