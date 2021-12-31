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POLİTİKA ANKARA OSMANİYE

CHP’li başkanın torbacı çocukları: Partinin arabasında uyuşturucuyla yakalandılar

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ile Çetin Aşık, partiye ait arabada uyuşturucu madde ile yakalandı. Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li başkanın torbacı çocukları: Partinin arabasında uyuşturucuyla yakalandılar
Uyuşturucu madde ele geçirilen CHP Osmaniye il teşkilatına ait araçta partiye ait flamalar da bulundu.

Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 158.54 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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CHP’Lİ BAŞKANIN OĞULLARI OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin de CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık olduğu ortaya çıktı.

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık

SABIKALI ÇIKTILAR

Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu belirtildi.


GÖZALTINA ALINDILAR

Polis, şüphelileri “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına aldı.

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