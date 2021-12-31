CHP’li başkanın torbacı çocukları: Partinin arabasında uyuşturucuyla yakalandılar

Osmaniye İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 158.54 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
CHP’Lİ BAŞKANIN OĞULLARI OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Uyuşturucu maddenin ele geçirildiği aracın CHP Osmaniye il teşkilatına ait olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin de CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık’ın oğulları Metin Tamer Aşık ve Çetin Aşık olduğu ortaya çıktı.
SABIKALI ÇIKTILAR
Metin Tamer Aşık’ın uyuşturucu ticaretinden, Çetin Aşık’ın ise uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu belirtildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis, şüphelileri “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına aldı.