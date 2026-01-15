Yeni Şafak
CHP’li Belediyeler sınıfta kaldı: AK Parti 'Senin Hayatından Gidiyor’ çalışmasını paylaştı

17:4415/01/2026, Perşembe
AK Parti, CHP’li belediyelerin hizmette sınıfta kaldığını gözler önüne seren “Senin Hayatından Gidiyor” raporunu paylaştı.
AK Parti, CHP’li belediyelerin hizmette sınıfta kaldığını gözler önüne seren “Senin Hayatından Gidiyor” raporunu paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’li belediyelerin halka sunması gereken hizmetleri yerine getiremediğini ortaya koyan çalışmayı paylaştı. Senin Hayatından Gidiyor” isimli çalışma, CHP’li belediyelerin vatandaşın günlük yaşamını etkileyen sorunlarda sınıfta kaldığını gözler önüne serdi..

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar sosyal medya hesabı üzerinden, CHP’li belediyelerin vatandaşın günlük yaşamını etkileyen sorunlarda sınıfta kaldığını gözler önüne seren çalışmayı paylaştı.

Senin Hayatından Gidiyor” isimli paylaşımda, şehirlerin 25 yıllık kazanımlarının gerisine düşürüldüğü, vatandaşların susuzluk, çöp yığınları ve trafik sorunlarıyla karşı karşıya bırakıldığı vurgulandı. AK Parti, saha çalışmalarını sürdüren teşkilat mensuplarının, vatandaşın zamanını ve kaynaklarını kimlerin nasıl heba ettiğini ortaya koymayı kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

AK Parti’den yapılan açıklamada ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir teşkilatlarının başarılı çalışmalarından ötürü tebrik edildiği ve desteklendiği ifade edildi. Açıklamada, “Biz daha yeni başlıyoruz” mesajı verilerek, eksik hizmetlerin ortaya çıkarılmasına devam edileceği kaydedildi.

Faruk Acar'ın paylaşımı şu şekilde;

7 yıldır şehirlerimizi bir arpa boyu ileriye götüremediniz. Götüremediğiniz gibi 25 yıllık kazanımlarımızın bile gerisine götürdünüz. Üretmediniz, yönetemediniz; sadece şikâyet ettiniz.

Başka ve gizli gündemlerle uğraşırken halkı unuttunuz.

Kaybedilen zaman, boşa harcanan kaynaklar ve görmezden gelinen sorunlar artık o kadar ayyuka çıktı ki kılıfına sığdıramıyorsunuz.

Sahada gerçekleri açıkça dile getiren ve görünür kılan tüm teşkilat mensuplarımız; milletin zamanını, parasını ve hayatını kimlerin, nasıl heba ettiğini kararlılıkla anlatmaya tabiki devam edecek.

Vatandaşlarımızı yıllar sonra yine susuzluğa mahkum etmenizi, çöp dağları arasında yaşamaya zorlamanızı, halkı trafikte çileye terk etmenizi ve şehirlerimizi 90’lı yıllara geri götürdüğünüzü tüm Türkiye’ye anlatmaya devam edeceğiz.

Yönetemediğiniz şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız bunları maalesef bizzat tecrübe ediyor zaten.

Ama kusura bakmayın, sizin beceriksizliğinizi, basiretsizliğinizi, vizyonsuzluğunuzu bilmek bütün vatandaşlarımızın hakkı.

Bu tablonun tüm Türkiye tarafından görülmesinden rahatsız olduğunuzu da biliyoruz. İşte tam da bu yüzden, biz gerçekleri ortaya koydukça hoplamaya başlıyorsunuz.

Hoplamayın, rahat olun.

BİZ DAHA YENİ BAŞLIYORUZ!


İstanbul, Ankara ve İzmir Teşkilatlarımızı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz.

#AK Parti
#Senin Hayatından Gidiyor
#Faruk Acar
