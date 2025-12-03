CHP'li belediyenin yönettiği Maltepe'de çöp dağları oluştu

CHP'li Maltepe Belediyesi işçileri, ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle iş bıraktı, ilçede çöp yığınları oluşmaya başladı.
DİSK'e bağlı Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube üyesi işçiler, belediyenin ödemelerle ilgili net bir tarih vermemesi nedeniyle görev yerlerine gitmeyerek, Gülsuyu'ndaki Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde toplandı.
Belediyeye bağlı kafelerin açılmadığı, park ve bahçelerin işlemlerinin yapılmadığı ilçede çöpler de toplanmadı.
İlçedeki Kışlalı Caddesi'nde pazartesi günleri kurulan semt pazarının çöpleri, işçilerin çalışmaması nedeniyle yolda kaldı. Konteynerlerin çöple dolup taştığı görüldü.
Öte yandan, sendika yönetiminin belediyeyle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.
Temizlik işçileri adına konuşan Zafer Yılmaz, sendikalarının aldığı karar doğrultusunda "işten kaçınma" haklarını kullandıklarını söyledi.
"2025'in ödemeleri 2026'ya sarkmamalı"
İlçe sakinlerinin tepkileri
Kamyonuyla pazarın kurulduğu caddeden geçen Arif İbecik, "Allah'ınızı severseniz şu rezilliği çekin. Sultanbeyli'den geliyorum, orada böyle bir şey hiç görmedim. Maltepe gibi yere bak. Allah'ını seversen böyle bir şey olabilir mi? Görünen köy kılavuz istemez, her taraf rezillik içinde. Ben Yozgatlıyım, köyümde bile böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.
"Vatandaş kendi kapısını süpürdü"
İlçede 50 yıldır yaşayan Yasin Albamya, "Geçen yıl da böyle oldu. Bir hafta toplamadılar. Anlaştılar, bir hafta sonra gelip topladılar. O süreçte de mahalle çöp yuvası oldu, vatandaş kendi kapısını süpürdü, çöp dağları oldu. Yine bir hafta sürecek. Burada öğrenciler okula gidip geliyor. Çocukların durumu ne olacak? Hastalık yayılacak. Araba park etsen edemezsin, o ona bağıracak." şeklinde konuştu.
Orhan adlı ilçe sakini ise "Her taraf pislik içinde, pazarın oradan geliyorum ayağımı yola sokmaya çekiniyorum. Belediyenin bir önlem alması lazım ama işçi de hakkını almak mecburiyetindedir. İşçinin hakkını verecekler. Vermezlerse belediye başka bir önlem alacak." dedi.