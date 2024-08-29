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CHP'li Beşikçioğlu'na afiş şoku: Şehrin dört bir yanına asarak tepki gösterdiler

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı yerlere yapıştırılan afişlerde, belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na yönelik “Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı” ifadeleri yer aldı.

14:37 - 29/08/2024 Perşembe
IHA
Afişlerde, Beşikçioğlu'na yönelik “Hani kimse ekmeğinden olmayacaktı” ifadeleri yer aldı.
Afişlerde, Beşikçioğlu'na yönelik “Hani kimse ekmeğinden olmayacaktı” ifadeleri yer aldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki çeşitli yerlere yapıştırılan afişler vatandaşların dikkatini çekiyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun,
"Hiçbir belediye personeli işinden olmayacak"
sözüne yönelik yapıştırılan afişlerde,
“Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı?”, “Hani ekmekle oynamayacaktın”
ifadeleri yer aldı.

CHP'liler bile tepki gösterdi

Öte yandan, bazı vatandaşlar yapıştırılan afişlere ilişkin,
“Arkadaşlar bu çok skandal bir olay, bunun araştırılması gerekiyor. Eğer işçilerin yanında olan bir parti olarak işçileri işinden ettiysek yazık bize. Araştırılmasını ve açıklanmasını istiyorum”
dedi.


#Erdal Beşikçioğlu
#Etimesgut
#CHP
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