CHP'li Beşikçioğlu'na afiş şoku: Şehrin dört bir yanına asarak tepki gösterdiler

Gittiğim konferanslarda, özellikle de gençlere açıkça soruyorum; “ Zelenski gibi birinin Türkiye’ye cumhurbaşkanı olmasını ister misiniz? ” Bu zamana kadar bir kişi bile “ben isterim” demedi. Ukrayna halkı nasıl ve neden istedi de Zelenski yüzde 73 gibi çok yüksek bir oy oranıyla seçildi peki? Rusya’nın başlattığı savaşın ilk aylarında röportaj veren Ukraynalı bir kadın, “Tüm bunların önüne geçilebilirdi. Başka seçeneğimiz yoktu. Bir palyaçoyu seçtik. Şimdi eğleniyoruz” demişti. Ukraynalı kadının,