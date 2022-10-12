CHP'li Esenyurt Belediyesi tepki toplayan Miss Uganda etkinliği afişini önce paylaştı sonra sildi

Esenyurt Belediyesi, “Kardeş Kültürler Festivali” kapsamında ‘Miss Uganda Esenyurt Güzellik Yarışması’ düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Etkinliğin Esenyurt Kaymakamlığı tarafından iptal edildiği öğrenildi. TELE1’in iddiasına göre Esenyurt Kaymakamı’nın İl Dernekler Birliği Başkanı’na sözlü olarak etkinliğin Türk örf adet ve geleneklerine uygun olmadığını söylediği ve bu nedenle Miss Uganda Esenyurt etkinliğinin iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen etkinlikle ilgili belediyeye yazılı bir metin gelmediği, etkinliğe katılan Ugandalıların gözaltına alındığı bilgisinin ise doğru olmadığı öğrenildi.

2020’DE YAPILAN ETKİNLİK BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Miss Uganda'nın 2020'deki ilk yarışması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. Koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı 2020 yılının kasım ayında bir kapatılan bir gece kulübünde düzenlenen yarışmadan gelen görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.

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İzleyicilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yarışmayı izlediği görüntülere yansımıştı.





GÜNDEM Esenyurt'ta korsan güzellik yarışması: Miss Uganda



