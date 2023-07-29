CHP'li Mahmut Tanal jandarmayı kovaladı: Askere 'eşkıya' deyip elindeki belgeye el koymaya çalıştı

Akbelen Ormanları'nda ağaç katliamı yapıldığı yönündeki provokasyonlara bölge esnafından da tepki geldi. Çiftlik köyünde market işlettiğini belirten bir vatandaş, "Köyümde santralde çalışan 50-60 hane var. O haneler çalışmazsa, parayı getirmezse biz esnaf olarak ne yaparız? Kazanamayız. Köylü değil dışarıdan gelenler bütün yabancılar bu işi karıştırıyor." dedi.