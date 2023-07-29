CHP'li Mahmut Tanal jandarmayı kovaladı: Askere 'eşkıya' deyip elindeki belgeye el koymaya çalıştı

CHP'li Mahmut Tanal, GBT yapan jandarmayı kovaladı.
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy termik santrallerinin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP ve yandaşları tarafından provokasyon malzemesi yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu sözde çevreci grup, bölgeye giderek eylem başlattı. CHP heyetiyle bölgeye giden Kılıçdaroğlu, umduğunu bulamayıp eylemcilerin hedefi haline geldi.
Mahmut Tanal kimlik kontrolü yapan jandarmanın elindeki kağıdı almaya çalıştı
Bugün de parti adına provokasyonları sürdüren isim CHP'liler Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal oldu. Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.
Jandarmaya hakaret edip kovaladı
Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.