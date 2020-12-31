CHP'li Maltepe Belediye'sinden yeni yıl kutlaması: Noel babalar sokaklarda hediye dağıttı

Maltepe Belediyesi, yeni yeni yıl öncesi çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Süslenen iki otobüs ile Küçükyalı, Zümrütevler, Fındıklı, Aydınevler ve Girne mahallelerinde dolaşan bando ekibi vatandaşlara konser verdi.

Şarkılara zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

GÜNDEM Mersin Belediyesi'nden 250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi

Konserler sonrasında Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları, vatandaş ve özellikle çocuklara baston şeker, yılbaşı süsü, şapkası, gözlüğü ve İstasyon Dergisi dağıttı.

GÜNDEM Elbisesiyle gömdüler: CHP’li belediye cenazeleri ortada bıraktı

250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi

Dün de Mersin Belediyesi'nde yaşanan şaraplı yeni yıl paketleri tepki toplamıştı. CHP'li Başkan Vahap Seçer'in meclisten 250 milyon TL'lik borçlanma talep ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yeni yıl paketi gönderdi. İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu paket sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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