Gündem CHPli Maltepe Belediyesinden yeni yıl kutlaması Noel babalar sokaklarda hediye dağıttı
İSTANBUL

CHP'li Maltepe Belediye'sinden yeni yıl kutlaması: Noel babalar sokaklarda hediye dağıttı

Maltepe Belediyesi, yeni yılı mahallelerde düzenlediği bando gösterisi ve müzik programıyla karşıladı. Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları vatandaşlara hediyeler dağıttı.

Haber Merkezi İHA
Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları vatandaşlara hediyeler dağıttı.
Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları vatandaşlara hediyeler dağıttı.

Maltepe Belediyesi, yeni yeni yıl öncesi çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Süslenen iki otobüs ile Küçükyalı, Zümrütevler, Fındıklı, Aydınevler ve Girne mahallelerinde dolaşan bando ekibi vatandaşlara konser verdi.

Şarkılara zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

Mersin Belediyesi'nden 250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi
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Mersin Belediyesi'nden 250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi
  • Konserler sonrasında Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları, vatandaş ve özellikle çocuklara baston şeker, yılbaşı süsü, şapkası, gözlüğü ve İstasyon Dergisi dağıttı.

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250 TL'lik şaraplı yeni yıl paketi

Dün de Mersin Belediyesi'nde yaşanan şaraplı yeni yıl paketleri tepki toplamıştı. CHP'li Başkan Vahap Seçer'in meclisten 250 milyon TL'lik borçlanma talep ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yeni yıl paketi gönderdi. İçerisinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu paket sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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