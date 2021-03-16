Gündem CHPli Sinop Belediyesinin müdürlüklerini eş dost akrabalar yönetiyor
SİNOP

CHP’li Sinop Belediyesi’nin müdürlüklerini eş dost akrabalar yönetiyor

CHP’li Sinop Belediyesi’ndeki müdürlükleri aynı soyadına sahip isimler yönetiyor. "Sipahi" soyadına sahip 3 kişi, farklı müdürlüklerin başında bulunuyor. Ayhan Özbek ise Temizlik İşleri Müdür Vekili ve İtfaiye Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinop Belediyesi
Sinop Belediyesi

CHP’li belediyelerde yaşanan ‘akraba kadrolaşması’ ve tek bir kişinin birçok farklı makamda görevlendirilmesi durumu Sinop’ta da yaşanıyor.

"Sipahi" soy ismine sahip 3 kişi, farklı müdürlüklerin başında bulunuyor. İbrahim Sipahi Mali Hizmetler Müdürü, Turgut Sipahi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Vekili, Özgül Sipahi ise Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışıyor.

Temizlik İşleri Müdür Vekilliği ve İtfaiye Müdürlüğü’nün başında ise Ayhan Özbek bulunuyor. Özbek, iki müdürlüğün de başkanlığını yürütüyor.

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Eş-dost akraba belediyesi

CHP'li Torun: İktidar olursak liyakate bakacağız CHP'liler tabi ki öncelikli
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CHP'li Torun: İktidar olursak liyakate bakacağız CHP'liler tabi ki öncelikli
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Halk TV'de katıldığı programda, kendisine yöneltilen “Eğer iktidara gelirseniz liyakate bakacak mısınız? Kadrolaşacak mısınız? Partililer kadro isteyecektir” sorusuna cevap verdi. Torun bu soruya “Tabi ki liyakate bakacağız. Ancak öncelik partililerimizin olacaktır” ifadeleriyle cevap verdi.

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