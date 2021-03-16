CHP’li Sinop Belediyesi’nin müdürlüklerini eş dost akrabalar yönetiyor

CHP’li belediyelerde yaşanan ‘akraba kadrolaşması’ ve tek bir kişinin birçok farklı makamda görevlendirilmesi durumu Sinop’ta da yaşanıyor.

"Sipahi" soy ismine sahip 3 kişi, farklı müdürlüklerin başında bulunuyor. İbrahim Sipahi Mali Hizmetler Müdürü, Turgut Sipahi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Vekili, Özgül Sipahi ise Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışıyor.

Temizlik İşleri Müdür Vekilliği ve İtfaiye Müdürlüğü’nün başında ise Ayhan Özbek bulunuyor. Özbek, iki müdürlüğün de başkanlığını yürütüyor.

GÜNDEM CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde bir kişiye 4 ayrı müdürlük görevi

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GÜNDEM Eş-dost akraba belediyesi