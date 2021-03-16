CHP’li Sinop Belediyesi’nin müdürlüklerini eş dost akrabalar yönetiyor
CHP’li Sinop Belediyesi’ndeki müdürlükleri aynı soyadına sahip isimler yönetiyor. "Sipahi" soyadına sahip 3 kişi, farklı müdürlüklerin başında bulunuyor. Ayhan Özbek ise Temizlik İşleri Müdür Vekili ve İtfaiye Müdürü olarak görevini sürdürüyor.
CHP’li belediyelerde yaşanan ‘akraba kadrolaşması’ ve tek bir kişinin birçok farklı makamda görevlendirilmesi durumu Sinop’ta da yaşanıyor.
"Sipahi" soy ismine sahip 3 kişi, farklı müdürlüklerin başında bulunuyor. İbrahim Sipahi Mali Hizmetler Müdürü, Turgut Sipahi, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Vekili, Özgül Sipahi ise Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışıyor.
Temizlik İşleri Müdür Vekilliği ve İtfaiye Müdürlüğü’nün başında ise Ayhan Özbek bulunuyor. Özbek, iki müdürlüğün de başkanlığını yürütüyor.