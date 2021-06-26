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İZMİR

CHP'li belediyelerden 'heykel' koalisyonu: Bugün de önemli işlerden birini gerçekleştiriyoruz

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve İzmir Karşıyaka Belediyesi, iki sanatçının katkılarıyla, Eskişehir'in toprağını işleyerek heykele dönüştürdü. İzmir'deki açılış töreninde açıklama yapan Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, "Bugün de bu önemli işlerden birini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Törende söz alan Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay ise, "Bugün ülkemizin ihtiyacı olduğuna çok inandığım güzel çalışmaların sunumu için buradayız" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi İHA
​CHPli Tepebaşı ve Karşıyaka belediyelerinden heykel koalisyonu: Bugün de önemli işlerden birini gerçekleştiriyoruz
CHP'li belediyeler tarafından halkın beğenisine sunulan heykel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Karşıyaka Belediyesi iş birliği ile “Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu - 2020 Corona” etkinliği kapsamında İzmir’e gitti.

Eskişehir’den Karşıyaka’ya getirilen toprak, Karşıyakalı sanatçı Mehmet Tüzüm Kızılcan tarafından işlendi.

Sanatçının ortaya koyduğu heykelin açılışı Hikmet Şimşek Kültür Merkezi’nde yapılarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Bugün de bu önemli işlerden birini gerçekleştiriyoruz"

Heykelin açılış töreninde konuşma yapan Ataç, Karşıyaka Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları bu etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Karşıyaka’ya gelmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Cemil Başkanı’mız ile yaptığımız önemli işler devam edecek. Başkanların arasındaki bu sıcak ilişki ilçelere de sirayet eder. Bugün de bu önemli işlerden birini gerçekleştiriyoruz. 2001 yılında başladığımız ‘Uluslararası Eskişehir Pişmiş Taş Sempozyumu’ ilk başlarda iyi anlaşılamamıştı. Ama yıllar geçtikten sonra bugün dünyada değer verilen bir sanat haline geldi. Covid nedeniyle geçtiğimiz yıl bu sempozyumu yapamadık. Biz de bu bağlamda farklı projeler tasarlayıp gerçekleştirmeye çalıştık, çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün burada yaptığımız açılışı da çok önemli ve değerli buluyorum. Tepebaşı Belediyesi ve halkı olarak bundan sonra Karşıyaka Belediyesi ve halkı ile sık sık birlikte olmayı diliyoruz. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum” dedi.

"Bugün ülkemizin ihtiyacı olduğuna çok inandığım güzel çalışmaların sunumu için buradayız"

Sanat ve kültür alanında çalışmalar yapmanın yerel yönetimlerin en temel görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bugün ülkemizin ihtiyacı olduğuna çok inandığım güzel çalışmaların sunumu için buradayız. Sanat ve kültür ne kadar gelişmiş düzeyde olursa veya ne kadar yaygın olursa bir toplumda o kadar medeni bir yaşam sürülecektir orada. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birinin koptuğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda yerel yönetimlerin sanat ve kültür çalışmalarının temel görevlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Benim gözlemlediğim kadar bu işi birincilikle yapan ilk kent Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’dir. Onun için değerli başkanımızı ve Tepebaşı Belediyesi çalışanlarını kutluyorum. Bunun değerini fark etmiş olmak, çalışmalarıyla bütün belediyelere örnek olmak takdir edilecek bir tutum. Biz de önümüzdeki günlerde Karşıyaka’nın hak ettiği gibi sanat ve kültür alanındaki çalışmaları elimizden geldiğince geliştirmek ve artırmak istiyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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