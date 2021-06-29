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POLİTİKA

CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı birleşti: Parti sağa kayıyor sola dönmeliyiz

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile eski CHP vekili İlhan Cihaner’in de bulunduğu muhalif kanat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı “Gelecek İçin Sol Kanat” adıyla birleşti. Bir toplantı gerçekleştiren gruplar, “Sağa kayan politikalara karşı, sol bir duruşa sahip CHP için mücadele edeceğiz” açıklaması yaptı.

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CHPliler Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı birleşti: Parti sağa kayıyor sola dönmeliyiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden rahatsız olanların sayısı her geçen gün artıyor.

"Daha solda politikalar üretilmeli"

CHP içindeki “Muhalif Sol Kanat” ve “Gelecek için biz” grupları birleşerek Kılıçdaroğlu’na “Parti sağa doğru kayıyor, daha solda politikalar üretilmeli” çağrısında bulundu.

“Gelecek İçin Sol Kanat”

Cumhuriyet Gazetesi’nden İlayda Kaya’nın haberine göre, Şişli’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir araya gelen muhalif kanat “Gelecek İçin Sol Kanat” adıyla birleşti. Toplantıda Şeker ve Cihaner’in de içinde olduğu 17 kişiden oluşan sekreterya oluşturuldu.

CHP’de muhalif avı
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CHP’de muhalif avı

"CHP tekrar sokaklara dönmeli"

Toplantıda söz alan partililerin sağ partililerle yapılan yakınlaşmayı eleştirerek “CHP’nin sola ihtiyacı var. CHP önceden hep sokaklardaydı. Tekrar sokaklara dönmeli” dediği aktarıldı.

"Sol duruşlu CHP için mücadele edeceğiz"

Ali Şeker, “Parti içerisinde solda siyaset yapan iki büyük grup bu toplantıyla birleşmiş oldu. Bundan sonra, parti içerisinde partinin solda siyaset yapmak isteyen diğer grupların da katılmasıyla sağa kayan politikalara karşı sol bir duruşa sahip CHP için mücadele edeceğiz” dedi.

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