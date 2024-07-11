|
Gündem

CHP'nin gündeme ilişkin grup önerisi reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "Sivas ve Başbağlar katliamı"na ilişkin verdiği araştırma önergesi kabul edilmedi.

16:17 - 11/07/2024 Perşembe
AA
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yakın tarihte Türkiye'de insanlık onurunu yaralayan Madımak ve Başbağlar gibi iki katliam yaşandığını söyledi.


Erol, Madımak davasının zaman aşımından düştüğünü, bunun da toplum vicdanında ayrı bir yara açtığını belirtti.


Erol, aynı şekilde Başbağlar'da da derin güçlerin devreye girerek toplumu karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirtti.


"İki katliamı yapan eller aynıdır"


AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Madımak ve Başbağlar katliamının toplumsal barışa, birlik ve beraberliğe karşı yapılmış bir girişim olduğunu belirtti.


Tüfenkci,
"Terör örgütü PKK'yı Başbağlar'da kullananlar insanlığa karşı bir katliam gerçekleştirmiştir. Başbağlar ve Madımak katliamları AK Parti iktidarı döneminde çok boyutlu şekilde ele alınmıştır. Biz acılar üzerinden siyaset yapmadık. Katliamlar arasında ayrım da yapmadık. İki katliamı yapan eller aynıdır. Demokratik hukuk sınırları içerisinde terörle mücadelemiz devam edecek."
dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.




#TBMM
#CHP
#AK Parti
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı, ÖSYM açıkladı mı? Geçen sene YKS hangi tarihte açıklanmıştı?