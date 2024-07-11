CHP'nin gündeme ilişkin grup önerisi reddedildi

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yakın tarihte Türkiye'de insanlık onurunu yaralayan Madımak ve Başbağlar gibi iki katliam yaşandığını söyledi.
Erol, Madımak davasının zaman aşımından düştüğünü, bunun da toplum vicdanında ayrı bir yara açtığını belirtti.
Erol, aynı şekilde Başbağlar'da da derin güçlerin devreye girerek toplumu karşı karşıya getirmeye çalıştığını belirtti.
"İki katliamı yapan eller aynıdır"
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Madımak ve Başbağlar katliamının toplumsal barışa, birlik ve beraberliğe karşı yapılmış bir girişim olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, CHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.