CHP'nin gündeme ilişkin grup önerisi reddedildi

"Terör örgütü PKK'yı Başbağlar'da kullananlar insanlığa karşı bir katliam gerçekleştirmiştir. Başbağlar ve Madımak katliamları AK Parti iktidarı döneminde çok boyutlu şekilde ele alınmıştır. Biz acılar üzerinden siyaset yapmadık. Katliamlar arasında ayrım da yapmadık. İki katliamı yapan eller aynıdır. Demokratik hukuk sınırları içerisinde terörle mücadelemiz devam edecek."