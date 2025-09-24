Çıktıkları balkon sonları oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında 2’si kadın, 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, önceki gece saat 22.50 sıralarında Saadet Mahallesi Atılgan Sokak’ta Fadime K.’ya ait dairede çıktı. Televizyon fişinde yaşanan kaçak nedeniyle başladığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. O sırada evde 8 kişi bulunuyordu. Dumandan etkilendiklerini fark eden 5 kişi kendini dışarı atarak kurtuldu.

Ancak ev sahibi Fadime K.’nın annesi 81 yaşındaki Bergüzar Kaplan, misafir olarak evde bulunan 88 yaşındaki Müyesser Ar ve 2 yaşındaki Hasan Emir Efe Ç. paniğe kapılarak balkona sığındı. Alevlerin odaları sarması ve balkona açılan kapının bir anda alev topuna dönmesi üzerine üç kişi mahsur kaldı. Komşuların yardım çağrılarına rağmen kurtulmayı başaramayan kadınlar ve küçük çocuk yanarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 araç ve 11 personelle gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 10 dakikada kontrol altına aldı. Evin oturma odası ve balkon bölümü tamamen yanarken, diğer odalar da ağır hasar gördü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ikindi namazının ardından Karacabey’de toprağa verildi.