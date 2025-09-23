Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek.

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, kurumda düzenlediği basın toplantısında, bu yıl meydana gelen 82 orman yangınında 4 bin 108 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Bu yangınların sadece 3 tanesinin büyük ölçekte olduğunu, diğerlerinin ise küçük alanlarda etkili olduğunu belirten Köle, Cankurtaran ve Buldan yangınları ile diğer yerlerde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Pamukkale ilçesinde 24 Ağustos'ta başlayan ve yoğun rüzgar nedeniyle bir gün sonra söndürülen yangında zarar gören 357 hektarlık alanda hasar tespit çalışmalarının tamamladığını ifade eden Köle, buraya 621 bin 689 fidanın dikileceğini aktardı.

Köle, Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta çıkarak Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi, Gölbaşı ve Bölmekaya mahallelerinde etkili olan yangının 5 gün sonra söndürüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti: