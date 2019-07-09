Gündem Çinli kadının boğazını kestikten sonra evi ateşe verdiler
3. SAYFA İSTANBUL

İstanbul Fatih'te vahşi cinayet: Çinli kadının boğazını kestikten sonra evi ateşe verdiler

Çinli kadının boğazını kestikten sonra evi ateşe verdiler

Fatih'te Çinli iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler
Fatih'te Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler

İstanbul Fatih'te Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Çin Hak Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı.

YANGINI SÖNDÜREN EKİPLER KADINI FARK ETTİ

  • Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki Chen Haiyun ambulansa alındı.

DHA
Fatih'te Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler.

Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı.

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.