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ANKARA

Çobanbey ayakkabıları dünyaya açılacak

Terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Çobanbey’de, Türkiye’nin attığı adımlar ile hayat normale dönüyor. Bölgenin en önemli ekonomik faaliyetinden olan ayakkabıcılık, kurulacak sanayi sitesi ile oraganize bir hale gelecek. Sanayi sitesi projesinin tamamlanmasıyla 8 bin kişiye iş imkanı doğacak ve üretilen ayakkabılar, dünyaya ihraç edilecek. Çobanbey Yerel Meclisi de önümüzdeki günlerde Suriyeli iş insanlarına “Gelin topraklarınıza sahip çıkın” çağrısında bulunacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Yerel Meclis önderliğinde Türkiye’nin danışmanlığı ile Çobanbey ayakkabı sanayi sitesi kurulmasına karar verildi.
Yerel Meclis önderliğinde Türkiye’nin danışmanlığı ile Çobanbey ayakkabı sanayi sitesi kurulmasına karar verildi.

Türkiye’nin dört yıl önce düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Suriye’nin Çobanbey bölgesinde ekonominin canlandırılmasına yönelik çalışamalar hızla devam ediyor. Çobanbey’de işsizliği azaltmak ve bölgenin üretim kapasitesini artırmak için ilçenin potansiyeline göre iş imkanı oluşturuluyor. Çobanbey’in en önemli ekonomik faaliyetlerinden başında ise kunduracılık geliyor. Ancak iç savaş başlamadan önce ve sonra bu sektör için ilçede kompleks bir üretim alanı bulunmuyordu. Son dönemde küçük atölyelerin sayısında artış yaşanıyor.

147 BİN METREKARE

Bu atölyelerin düzenli bir bölgede çalışmasını sağlamak için Yerel Meclis önderliğinde Türkiye’nin danışmanlığı ile Çobanbey ayakkabı sanayi sitesi kurulmasına karar verildi. Site 147 bin metrekare alana inşa edilecek. 730 dükkanın olacağı sitede altyapı çalışması tamamlandı. Faaliyete başlaması ile 8 bin kişiye iş imkanı doğacak ve dolaylı olarak 80 bin kişinin geçimini sağlayacak. Çobanbey’de üretilen ayakkabılar,dünyaya ihraç edilecek.

İŞ İNSANLARINA ÇAĞRI

Çobanbey Yerel Meclisi, önümüzdeki günlerde savaştan dolayı evini terk ederek Türkiye’ye gelen iş adamlarına da çağrıda bulunacak. Yerel Meclis, Suriyeli iş insanlarını Çobanbey’e davet ederek, “Gelin topraklarınıza sahip çıkın” çağrısında bulunacak.

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