Çocuklara dijital kalkan

Eylem planı, "Farkındalık ve bilinçlendirme", "Koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi", "Dijital risklere karşı müdahale ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi" ile "Yasal ve kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesi" olmak üzere dört temel amaç üzerine kuruldu. Plana göre, çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla, dijital güvenlik, siber zorbalıktan korunma, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık konularında "akran liderliği" yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak ve yaygınlaştırılacak. Eğitim sisteminde dijital okuryazarlık güçlendirilecek. Okullarda dijital güvenlik kulüpleri kurulacak, Alo 141 Güvenli İnternet Yardım Hattı'nın bilinirliği artırılacak. Yapay zekâ farkındalığı, dijital haklar, siber güvenlik ve zorbalık, kişisel verilerin korunması, teknoloji bağımlılığı, dijital oyunlar ve dijital risklere karşı ihbar mekanizmaları konularında ebeveynlere eğitimler verilecek.