Çocuklara dijital kalkan

Merve Safa Akıntürk
04:005/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Çocukların dijital ortamlarda maruz kalabilecekleri risklerden korunmalarını sağlamak, aynı zamanda dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan bilinçli, güvenli şekilde faydalanmaları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 2026-2030 yıllarını kapsayan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı" hazırlandı.

AKRAN LİDERLİĞİNE DAYALI EĞİTİM

Eylem planı, "Farkındalık ve bilinçlendirme", "Koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi", "Dijital risklere karşı müdahale ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi" ile "Yasal ve kurumsal düzenlemelerin güçlendirilmesi" olmak üzere dört temel amaç üzerine kuruldu. Plana göre, çocukların birbirlerinden öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla, dijital güvenlik, siber zorbalıktan korunma, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık konularında "akran liderliği" yaklaşımına dayalı eğitim programları hazırlanacak ve yaygınlaştırılacak. Eğitim sisteminde dijital okuryazarlık güçlendirilecek. Okullarda dijital güvenlik kulüpleri kurulacak, Alo 141 Güvenli İnternet Yardım Hattı'nın bilinirliği artırılacak. Yapay zekâ farkındalığı, dijital haklar, siber güvenlik ve zorbalık, kişisel verilerin korunması, teknoloji bağımlılığı, dijital oyunlar ve dijital risklere karşı ihbar mekanizmaları konularında ebeveynlere eğitimler verilecek.

MEVZUATA "ÇOCUK" AYARI

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik mevzuat, teknoloji bağımlılığıyla mücadeleye yönelik kurumsal düzenlemeler yapılacak. Çocukların kişisel verilerinin korunmasına yönelik mevzuatta eksiklikler tespit edilerek gerekli çalışmalar yürütülecek.


