DSÖ: Çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'i obezite ile yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde okul çağındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 10'da 1'inin (188 milyon) obezite ile yaşadığını belirterek, okullarda sağlıklı beslenmeyi teşvik için çağrıda bulundu.
DSÖ, okullarda sağlıklı beslenmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Okullarda sağlıklı beslenmenin, çocukların yaşam boyu sağlıklı beslenmelerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğine işaret edilen açıklamada, okul yemek ortamlarında bulunan yiyecek ve içeceklerin sağlıklı ve üretici olmasını teşvik için çağrı yaptı.
Dünya genelinde tahminen 466 milyon çocuğun okul yemeği tükettiği kaydedilen açıklamada, sunulan yemeklerin besin kalitesi hakkında hala sınırlı bilgi mevcut olduğu vurgulandı.