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Çocuklara özel mahkeme

Çocuklara özel mahkeme

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/01/2025, Salı
G: 21/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Suça sürüklenen çocuklar, yetişkinler için hazırlanan mahkeme salonlarında yargılanmayacak.

Türkiye'de yargı reformu kapsamında atılan adımlardan biri de suça sürüklenen çocukların hakimin karşısına yüksek bir platformun üstüne oturtulan divan önünde değil yuvarlak masada yargılaması yöntemi oldu. Mahkeme önüne çıkan çocukların psikolojik olarak yıpranmamaları için hayata geçirilen Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) uygulaması Bursa, Eskişehir ve Erzurum'da uygulamaya başlandı. Bu mahkeme düzeninde ilgili kurumların temsilcilerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, çocuğun avukatı gibi her biri çocukla ilgili en etkili tedbirleri alma ehliyetine sahip kişi ve kurumlar bulunuyor. Meclis'e sunulan rapora göre bu modelle, birden fazla suç işleyen çocukların suç işleme eğiliminin azaldığı gözlendi. Çocuğun okula ya da işe devamlığı arttı, riskli davranışlarında azalma görüldü.



#Mahkeme
#Suç
#Yargı

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