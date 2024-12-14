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Çok merkezli dünya düzeni kuruluyor

Çok merkezli dünya düzeni kuruluyor

Uğur Duyan
04:0014/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

Cihannüma İstanbul Forumu’nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Bundan sonra çok kutuplu, çok merkezli yeni bir dünyanın kurulacağını göreceğiz” dedi. Kurtulmuş, yeni dünya düzeninde bazı ülkelerin çok önemli hale geldiğini ve bunlardan birisinin de Türkiye olacağını söyledi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıkladığı Suriye ile Türkiye arasında kurulacak parlamentolar düzeyindeki dostluk grubu, Suriye'de milli meclis kurulana kadar 'izlemci' ve 'gözlemci' olarak çalışacak. Dostluk grubunun kurulması için Meclis Başkanlığı tezkeresinin bütçe görüşmelerinden sonra verilmesi bekleniyor.


BAŞKAN BÜYÜKELÇİ KÖKENLİ OLACAK

Edinilen bilgiye göre, dostluk grubunda Meclis'te grubu olan her siyasi partiden Suriye'yi ve bölgeyi yakından tanıyan milletvekilleri görevlendirilecek. Dostluk Grubu, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmek üzere çalışacak. Suriye'de muhatabı olan bir parlamento kurulana kadar 'izlemci' ve 'gözlemci' sıfatıyla faaliyetlerini sürdürecek. Türkiye-Suriye Dostluk Grubu'nun başkanlığını AK Parti'nden büyükelçi ya da diplomat kökenli bir milletvekili üstlenecek.


#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Dostluk Grubu

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