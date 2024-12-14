Çok merkezli dünya düzeni kuruluyor

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıkladığı Suriye ile Türkiye arasında kurulacak parlamentolar düzeyindeki dostluk grubu, Suriye'de milli meclis kurulana kadar 'izlemci' ve 'gözlemci' olarak çalışacak. Dostluk grubunun kurulması için Meclis Başkanlığı tezkeresinin bütçe görüşmelerinden sonra verilmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, dostluk grubunda Meclis'te grubu olan her siyasi partiden Suriye'yi ve bölgeyi yakından tanıyan milletvekilleri görevlendirilecek. Dostluk Grubu, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmek üzere çalışacak. Suriye'de muhatabı olan bir parlamento kurulana kadar 'izlemci' ve 'gözlemci' sıfatıyla faaliyetlerini sürdürecek. Türkiye-Suriye Dostluk Grubu'nun başkanlığını AK Parti'nden büyükelçi ya da diplomat kökenli bir milletvekili üstlenecek.