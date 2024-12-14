Savunma Bakanı Güler: Tüm taraflar nihai çözümün Türkiye'nin rızasından geçtiğini idrak etti

Milli Savunma Bakanı Güler, TBMM Genel Kurulu'nda, Suriye'deki gelişmelere ve İsrail'in saldırılarına ilişkin konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Tarihi bir dönemin ayak seslerinin daha net duyulmaya başlandığının altını çizen Bakan Güler, "Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye'nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir." dedi. İsrail'in şimdi de yeni fırsatçılık yaparak Suriye'deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmakta olduğunu söyleyen Güler, "Uluslararası camia, Suriye'de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, "
Bugün tarihi bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz. Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye'nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir
" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu; Milli Savunma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarının bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bakanlığının bütçe sunumunu gerçekleştiren Yaşar Güler, hazırladıkları teklifle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması ve böylece görevlerini daha etkin bir şekilde sürdürebilmesinin sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.
"Tüm taraflar nihai çözümün Türkiye'nin rızasından geçtiğini idrak etti"
Bakan Güler, Suriye'de başlayan yeni döneme işaret ederek, "
Suriye'de, kapsayıcı bir siyasi çözüm ile tam güvenlik ve istikrarın tesis edileceğine yürekten inanıyorum. Bu çerçevede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik, operasyon bölgelerindeki birliklerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmakta, yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Nitekim yaşanan son gelişmeler karşısında terör örgütünün, başta operasyon bölgelerimizin çevresi olmak üzere geliştirmeye çalıştığı yeni oldubittilere müsaade edilmemiştir, edilmeyecektir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde Suriye'deki siyasi geçişin; güvenli, sorunsuz ve mevcut problemleri çözecek şekilde olması için aktif çabalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Şu hususa da özellikle dikkat çekmek gerekirse, bugün tarihi bir dönemin ayak seslerini daha net duymaya başlıyoruz. Artık, sahadaki tüm unsurlar ve taraflar, nihai sonucun ve çözümün Türkiye'nin rızasından geçtiğini idrak etmiştir
" ifadelerini kullandı.
"KKTC'nin tanınması için gayret göstermeye devam edeceğiz"
Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere de değinen Bakan Güler, "
Bölgedeki hak ve menfaatlerimizi en yüksek düzeyde koruduğumuzu ifade etmek isterim. Komşumuz Yunanistan ile yıllardır süregelen sorunlarımızın olduğu malumdur. Bu sorunları çözmek için barışçıl bir tutum sergilemekte, Ege Denizi'nin bir dostluk ve barış denizi olması için yoğun çaba göstermekteyiz. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Yunanistan Başbakanı'nın gayretleriyle tesis edilen ilişkiler çerçevesinde, iki ülke arasındaki gerginlik büyük ölçüde azalmış ve karşılıklı güven artırıcı önlemler kapsamında diyalog süreci yeniden başlamıştır. Diğer yandan, Doğu Akdeniz'de tek yürek olduğumuz kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her türlü desteği veriyor; soydaşlarımızın haklarını tüm platformlarda en güçlü şekilde savunuyoruz. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması başta olmak üzere Kıbrıs meselesinin adil çözümü için gayret göstermeye devam edeceğiz
" açıklamasında bulundu.
"İsrail yeni bir istikrarsızlık yaratıyor"
Yakından takip edilen bir diğer bölgenin de Orta Doğu olduğunu belirten Bakan Güler, "Maalesef bir yılı aşkın süredir, İsrail'in Gazze'de uyguladığı devlet terörü ve uluslararası hukuku hiçe sayan eylemleri devam etmektedir. İsrail'in saldırganlığının bölgeye yayılma tehlikesi, Lübnan'da da kendini göstermiştir. İsrail, şimdi de yeni fırsatçılık yaparak Suriye'deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. İsrail'in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır. Uluslararası camia, Suriye'de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır" dedi.
FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminden itibaren
ile iltisaklı 23 bin 879 şahsın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildiğini kaydeden Bakan Güler, "
Bundan sonra da adli makamlar ve devletimizin ilgili kurumlarından elde edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır
" diye konuştu.
Bakan Güler, Risk ve tehditlerin en yoğun şekilde hissedildiği kritik dönemde, Türkiye'nin güvenliği için Milli Savunma Bakanlığına tahsis edilecek bütçenin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, "
2025 yılı bütçemiz, tasarruf ilkelerine bağlı kalınarak kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle hazırlanmıştır. Bu çerçevede Bakanlığımızın 623 milyar 899 milyon 190 bin TL tutarındaki 2025 Yılı Bütçe Teklifi ile 2023 Yılı Kesin Hesabı, Yüce Meclisimizin takdirine sunulmuştur
" dedi.
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