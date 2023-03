Çok şükür evimiz oldu

O evlerin misafirlerinden birisi Kahramanmaraş’ta depreme yakalanan Müjgan Altıntaş oldu. Depreme oğlu Alperen’le birlikte evlerinde yakalandıklarını ve çok korktuklarını belirten Altıntaş, “Allah korudu bizi. Eşim geçen sene 9 Şubat’ta koronadan vefat etti. Evimiz ağır hasar gördü. 5 gün dışarıda kaldık, sonrasında Diyanet’e gidip Kahramanmaraş’tan çıkmak istediğimizi söyledik. Bizi İstanbul’a Büyükçekmece’ye yönlendirdiler. Çok şükür evimiz de oldu. Bize ailelerinden biriymişiz gibi davranıp kucak açtılar. Bize abi oldular her ihtiyacımızı karşılıyorlar, Rabbim ülkemize zeval vermesin birliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

YERİ GELDİ BİZE CAN OLDULAR

YERİ GELDİ BİZE CAN OLDULAR

Şanlıurfa’dan gelerek eve yerleştirilen C.Z. de kendilerine ev tahsis eden hayırseverlere duacı olduklarını söyledi. C.Z. şunları anlattı: “Evimiz yan yatmıştı, çok şükür bize zarar gelmedi. İkinci depremden sonra tahliye olmak istedik, devlet bizi hemen uçakla İstanbul’a getirdi. Önce yurtta kaldık, sonra kaymakamımız bize böyle güzel bir evi verdi. Küçük kızım doğuştan kalp hastası, yaşadıklarımızdan dolayı çok korktu. Her gün Allah’ım ne olur deprem olmasın diye dua ediyor. Çok şükür şu an evimiz var rahatça yaşayabiliyoruz. Bize yardım eden elini uzatan her insandan Allah bin kere razı olsun.”