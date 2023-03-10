Çok şükür evimiz oldu

Türkiye’yi yasa boğan depremler sonrasında AFAD tarafından başlatılan “Evim Yuvan Olsun” kampanyası depremzedelere umut oldu. 18 Şubat’ta ilan edilen kampanyaya destek veren vatandaşlar, 11 bin 525 evi depremzedelerin hizmetine sunmayı taahhüt etti. Tek tek incelemeye alınan evlerden 2 bin 446’sına onay çıktı, bunlardan 714’üne depremzede yerleştirildi. İstanbul’da ilk evler Büyükçekmece’de tahsis edildi. Depremzedeler, kaymakamlık koordinesinde iş adamlarının kira bedellerini karşıladığı 22 dairede misafir edilmeye başlandı.

BİZE ABİ OLDULAR

O evlerin misafirlerinden birisi Kahramanmaraş’ta depreme yakalanan Müjgan Altıntaş oldu. Depreme oğlu Alperen’le birlikte evlerinde yakalandıklarını ve çok korktuklarını belirten Altıntaş, “Allah korudu bizi. Eşim geçen sene 9 Şubat’ta koronadan vefat etti. Evimiz ağır hasar gördü. 5 gün dışarıda kaldık, sonrasında Diyanet’e gidip Kahramanmaraş’tan çıkmak istediğimizi söyledik. Bizi İstanbul’a Büyükçekmece’ye yönlendirdiler. Çok şükür evimiz de oldu. Bize ailelerinden biriymişiz gibi davranıp kucak açtılar. Bize abi oldular her ihtiyacımızı karşılıyorlar, Rabbim ülkemize zeval vermesin birliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

YERİ GELDİ BİZE CAN OLDULAR

Şanlıurfa’dan gelerek eve yerleştirilen C.Z. de kendilerine ev tahsis eden hayırseverlere duacı olduklarını söyledi. C.Z. şunları anlattı: “Evimiz yan yatmıştı, çok şükür bize zarar gelmedi. İkinci depremden sonra tahliye olmak istedik, devlet bizi hemen uçakla İstanbul’a getirdi. Önce yurtta kaldık, sonra kaymakamımız bize böyle güzel bir evi verdi. Küçük kızım doğuştan kalp hastası, yaşadıklarımızdan dolayı çok korktu. Her gün Allah’ım ne olur deprem olmasın diye dua ediyor. Çok şükür şu an evimiz var rahatça yaşayabiliyoruz. Bize yardım eden elini uzatan her insandan Allah bin kere razı olsun.”

Mustafa Çiftçi.

1 yıl boyunca ihtiyaçları olacak

Kampanyaya katılarak depremzedelere umut olan iş insanı Mustafa Çiftçi ise, “Kaymakamımızdan ‘Evim Yuvan Olsun’ projesini öğrendik ve 1 yıllık ödemesini yaparak 5 tane ev kiraladık. Evleri tek tek dolaştık hepsinin her detayına baktık, kendilerine evlerinde hissedecekleri şekilde içlerini yerleştirdik. Allah onlara yardımcı olsun. Yardımseverlerimiz bundan sonra da depremzede kardeşlerimizi unutmasınlar. Unutmasınlar çünkü onların 1 yıl boyunca ihtiyaçları olacak. Kendi evlerine taşınana kadar her şeye ihtiyaçları var. En azından gidip de bir halini hatırını sormak bile onlar için çok büyük bir şey olacak, vakit birlik vakti hep beraber bu yaraları saracağız. Türk halkı güçlü ve dirayetlidir” dedi.

50 aileyi misafir edeceğiz

Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna da kampanya kapsamında ilk etapta 50 ailenin misafir edileceğini söyledi. Tuna, ”Evim Yuvan Olsun programı kapsamında 22 dairede 22 ailemiz misafir edilmektedir. Halen kullanımı bize tahsis edilen 7 dairenin de eşya donatım işleri devam etmektedir. Kısa sürede 50 ailemizi bu program kapsamında misafir etmek istiyoruz. Ayrıca ilçemizde misafir ettiğimiz ailelerden başvuran 960 aileye 3 milyon TL nakdi yardım yaptık. 220 depremzede öğrenciyi okulların başladığı gün üniforma çanta kitap tedarik ederek servisle yeni okullarına gönderdik. İŞKUR üzerinden 32 vatandaşımızı ilçemizdeki işletmelerde istihdam etmeye başladık” ifadelerini kullandı.











